Le mal Logement à La Réunion demeure une problématique préoccupante qui touche de nombreux ménages : quatre (4) réunionnais sur dix (10) impactés par la crise du logement dont 140.000 mal logés selon la Fondation Abbé Pierre Réunion et Océan Indien (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Dans notre île, nous observons une diminution inquiétante du financement des logements très sociaux au profit des logements intermédiaires.

Cette situation est d'autant plus alarmante que 87% des ménages demandeurs d'un logement social sont éligibles à du logement Locatif Très Social (LLTS) ou Logement Locatif Social (LLS).

Les logements financés ne correspondent donc pas aux profils des demandeurs.

Nous connaissons une baisse de 38% de la production des logements sociaux en un an.

Cette diminution de la construction desdits logements aggrave la crise du logement, limitant les options abordables pour ceux qui en ont le plus besoin.

Cette tendance soulève des questions cruciales sur l'accessibilité au logement pour les familles les plus vulnérables et sur les politiques de logement en vigueur à La Réunion.

Il est vrai que la production des logements sociaux devrait être étroitement contrôlée par les autorités compétentes, notamment le Préfet. Cependant, force est de constater qu'il y a une absence d'ambition à ce niveau à La Réunion.

Il est essentiel qu’une autorité prépondérante, joue un rôle actif dans la supervision et la régulation de la production des logements afin de répondre aux besoins croissants de la population en matière de logement abordable.

En 2022, six communes présentaient un déficit en logements sociaux .

La baisse du taux de mobilité dans le parc social est la conséquence également de la hausse des prix de l'immobilier et des loyers dans le secteur privé qui rendent l'accès au logement de plus en plus difficile pour les Réunionnais, en particulier pour les ménages à revenu modeste.

De plus, l'absence d’un vrai plan local de l'habitat est un obstacle majeur à la mise en place de politiques cohérentes et durables en matière de logement.

Un tel plan permettrait d'avoir une vision claire et une continuité dans les actions entreprises pour résoudre la crise du logement à La Réunion. Il est donc impératif que les autorités locales élaborent un plan local de l'habitat inclusif, qui prenne en compte les besoins spécifiques de la population et fixe des objectifs ambitieux en termes de construction de logements sociaux.

L'inflation que connaît chacun aujourd’hui, peut aggraver les inégalités économiques en affectant de manière disproportionnée les ménages à faible revenu.Lorsque les prix augmentent plus rapidement que les revenus, cela entraîne une diminution du pouvoir d'achat, ce qui pèse particulièrement lourdement sur les ménages déjà en difficulté financière.

Cette situation peut accentuer les disparités sociales et économiques en creusant l'écart entre les riches et les pauvres.

Outre le manque de production de logements nous avons aussi ceux qui connaissent des conditions de vie déplorables dans des logements indignes, comme le soulève régulièrement la CNL.

Dans notre société moderne, il est facile de se laisser envelopper par le confort de nos propres foyers, d'oublier que derrière chaque fenêtre, se cache une diversité d'expériences humaines, certaines plus sombres que d'autres. Car derrière les façades des immeubles anonymes se cachent parfois des réalités insupportables : des logements insalubres, des conditions de vie indignes, des familles entières luttant pour leur dignité au quotidien.

Au-delà des simples murs et des toits, ces logements indignes représentent bien plus que des structures en béton et en bois. Ils incarnent l'échec d'une société à fournir des conditions de vie décentes pour tous, l'abandon de ceux qui sont les plus vulnérables, et l'acceptation tacite de l'injustice sociale.

Ce qui nous ramène sur la question fondamentale des priorités dans l’élaboration des politiques publiques ?

Il est légitime aujourd’hui de se demander si les besoins de la population prévalent sur les intérêts des puissances économiques dans la mise en place des politiques gouvernementales ?

En effet, il est plus que crucial que le gouvernement et les décideurs politiques accordent une attention particulière aux besoins et aux droits fondamentaux de leurs citoyens, notamment en matière de logement, de santé, d’éducation et de bien-être social.

Cependant, il est parfois constaté que les intérêts économiques et financiers ont un poids significatif dans les décisions politiques, ce qui peut parfois mettre en péril les intérêts des populations les plus vulnérables.

Il est donc essentiel pour nous citoyens, les organisations de la société civile et les acteurs politiques de rester vigilants et de demander des comptes aux décideurs quant à leurs actions et leurs priorités.

Même si on pourrait penser que c'est un rêve, je vous invite à réfléchir à la puissance de nos aspirations et de nos actions collectives.

Dans un monde où la confiance en l'avenir semble vaciller et où les défis paraissent insurmontables, il est tentant de croire que nous devons nous débrouiller seuls, pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute que notre potentiel de transformation est le plus grand.

Il est connu que c'est face à n’importe quel défi, que l’unité et la détermination demeurent les clés du changement.

Et si nous osions croire en notre capacité à construire un avenir meilleur, car n’est-ce pas dans l'union et la solidarité que naissent les plus grandes réalisations ?

Isabelle Latchimy