Le Medef Réunion salue l'élection du représentant Force Ouvrière, Jean-Paul Paquiry, et appelle à l'union sacrée pour notre économie

Katy Hoarau, Présidente du MEDEF Réunion, tient à adresser ses plus vives et sincères félicitations à Jean-Paul Paquiry au représentant de Force Ouvrière à l'occasion de son élection à la présidence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de La Réunion. (Photos Richard Bouhet et Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cette élection témoigne de la confiance placée en Force Ouvrière pour défendre et porter les intérêts des salariés réunionnais au sein d'une institution dont le rôle est central dans la vie de notre territoire. Le Medef Réunion forme le vœu que cette présidence soit placée sous le signe du dialogue, de la responsabilité et de l'engagement collectif.

Des enjeux d'une importance capitale dans un contexte de crise

Le Medef Réunion tient cependant à rappeler que le nouveau président prend ses fonctions dans un contexte particulièrement sensible pour l'économie réunionnaise. Nos entreprises traversent une période de grande fragilité, confrontées à la fois à des baisses d'activité significatives et à une hausse continue des coûts de production, qui pèsent lourdement sur leur équilibre financier et sur l'emploi local.

Dans ce contexte déjà difficile, le risque d'un rabot de la Lodeom Sociale — mesure de réduction des exonérations de charges spécifiques à l'Outre-mer — constituerait un coup supplémentaire porté à nos entreprises, déjà en grande tension. Une telle décision viendrait alourdir davantage le coût du travail, fragiliser l'emploi et freiner la reprise, au moment même où notre territoire a besoin de tous ses leviers de compétitivité pour se redresser.

Les enjeux qui s'ouvrent devant la CGSS — protection sociale des salariés, des travailleurs indépendants des chefs d’entreprise, gestion des risques, accompagnement des entreprises et des salariés — ne peuvent pas être abordés en ignorant la réalité économique dans laquelle évoluent les acteurs du territoire.

Appel à l'union sacrée : agir ensemble pour La Réunion

C'est pourquoi le Medef Réunion lance un appel solennel à l'union sacrée entre tous les acteurs économiques et sociaux de notre île. Face aux défis qui nous attendent, ni les entreprises, ni les syndicats de salariés, ni les institutions ne peuvent agir seuls.

C'est dans la concertation, la confiance mutuelle et l'action concertée que nous trouverons les réponses adaptées à notre situation.

Agir ensemble, c'est défendre d'une seule voix le maintien de la Lodeom Sociale et de tous les dispositifs qui permettent à nos entreprises de créer des emplois durables sur le territoire. C'est aussi co-construire des solutions innovantes pour relancer l'activité, soutenir nos filières et préparer l'avenir économique et social de La Réunion.

Le Medef Réunion tend la main à tous ses partenaires sociaux, et notamment à la nouvelle présidence de la CGSS, pour bâtir ce front commun au service du développement économique et social de notre île.

Une invitation du nouveau Président à présenter son projet aux administrateurs du Medef Réunion partira rapidement.

"Ensemble, cap vers une économie réunionnaise robuste"

Katy Hoarau, présidente du Medef Réunion