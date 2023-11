Le Ministre de la Santé annonce des ajustements des coefficients géographiques pour les départements d'outre-mer

Hier jeudi 16 novembre 2023, le Ministre de la Santé a dévoilé les modifications prévues pour les coefficients géographiques impactant La Réunion et la Guadeloupe dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale. (Photo photo RB imazpress)

Selon Aurélien Rousseau, Ministre de la Santé, "Le coefficient géographique à La Réunion connaîtra une augmentation dès l'année 2024, tandis qu'il restera stable en Guadeloupe. Cette décision est le fruit d'une recherche constante d'améliorations dans la prise en charge des spécificités ultra-marines, un enjeu majeur pour le système de santé dans ces régions".

Réagissant à cette annonce, Stéphane Fouassin, sénateur de La Réunion (RDPI), a exprimé sa satisfaction : "Je salue cette décision de revaloriser le coefficient géographique pour le calcul des dotations. Ce coefficient permet de compenser les surcoûts des établissements de santé réunionnais, offrant ainsi une véritable victoire pour le personnel soignant et l'ensemble des Réunionnais. C'est une avancée cruciale pour doter l'hôpital public de moyens supplémentaires et assurer des conditions de soins optimales pour les Réunionnais. Cette décision est le résultat d'un processus de négociations long et rigoureux entre le ministère de la Santé, les syndicats et les hôpitaux. Mes collègues sénateurs et moi-même avons été fortement mobilisés sur ce dossier, insistant pour un service hospitalier amélioré dans toute la France. Bien que certaines opinions puissent tendre vers l'exigence constante, l'équilibrage des budgets devient de plus en plus délicat; cette mesure constitue toutefois une avancée indéniable"

Cette annonce marque un pas significatif dans l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins spécifiques des départements d'outre-mer, témoignant d'une volonté commune d'améliorer les services de santé pour l'ensemble des citoyens.