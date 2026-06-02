Le Parti Communiste Réunionnais rend hommage à Pierre Thiebault

Ce mardi 2 juin 2026, le Parti Communiste Réunionnais fait part du décès de Pierre Thiebault, âgé de 83 ans. Le PCR rend hommage au" père de famille attentionné et enseignant émérite qui a notamment reçu les Palmes Académiques". (Photo : PCR)

"Syndicaliste, Pierre Thiebault a défendu les revendications d'une école réunionnaise émancipatrice. Il était toujours solidaire de l'action des travailleurs" souligne le PCR.

"Militant politique, il avait une haute conscience de l'engagement individuel et collectif, il était de tous les combats du PCR. Même malade, il contribue à la vie de son parti" selon le parti communiste Réunionnais.

"Homme intègre, il a rendu ses distinctions académiques et démissionné de son poste d'adjoint lorsque la réalité pratique heurtait ses convictions profondes. Il fait partie des enfants exilés lorsque son père a subi l'Ordonnance Debré".

A son épouse, Huberte, à ses 2 enfants et petits-enfants, le PCR présente ses sincères condoléances.