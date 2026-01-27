Le préfet de La Réunion reçoit la profession agricole pour un échange constructif

Ce mardi 27 janvier 2026, les organisations agricoles de La Réunion appelaient à une mobilisation qui a rassemblé 130 agriculteurs devant la préfecture Dans un esprit d’écoute et de considération, Patrice Latron, préfet de La Réunion, a reçu une délégation d’une dizaine d’agriculteurs afin d’entendre leurs préoccupations et leurs demandes (Photo rb/www.imazpress.com)

À cette occasion, le préfet a redit sa volonté de dialogue avec le monde agricole réunionnais, acteur majeur de l’économie locale. Il a également indiqué sa volonté de maintenir une relation de proximité avec la profession.

Le préfet a rappelé le soutien important de l’État à la filière agricole. Après le passage du cyclone Garance, l’État a été présent aux côtés des agriculteurs pour assurer le maintien des activités et la reconstruction. En concertation avec les collectivités territoriales, le "pacte d’avenir pour La Réunion" a permis de verser près de 24 M€ aux agriculteurs dans le cadre du fonds de secours ou des aides exceptionnelles canne, letchi et vanille.

Au-delà des aides exceptionnelles déployées suite au cyclone Garance, plus de 67,5 M€ ont été versés aux planteurs de cannes en 2025.

Près de 500 personnes se sont réunies à l’occasion des États généraux de la canne le 20 juin dernier sous l’impulsion du préfet pour dresser un plan d’action visant à construire l’avenir de la filière. Ce travail va se poursuivre prochainement avec une réunion de suivi que le préfet organisera.

Les services de l’État, notamment la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, restent mobilisés aux côtés des acteurs du secteur agricole pour les aider à construire des réponses aux difficultés qui les touchent.

