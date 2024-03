Mansour Kamardine refuse de rencontrer les habitants de Saint-Louis

Le Président de la Commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'Outre-mer refuse de rencontrer les habitantes et habitants de Saint-Louis principaux concernés par la montée des eaux (photo rb/www.imazpress.com)

Présent sur l'île depuis jeudi dans le cadre de cette commission d'enquête, monsieur Mansour Kamardine a littéralement refusé de rencontrer les habitants de l'Etang au Gol Saint-Louis qui sont pourtant les premiers concernés par les risques, déjà présents, liés à la montée des eaux.

Pour rappel un collectif s'est monté (le Kolektif Sovgard Zarlor Kartyé Létan) avec lequel nous avons mené le combat pour qu'il soit associé et concerté à tous les projets et études concernant leur quartier. Après un rendez-vous avec la sous-préfecture de Saint-Pierre, nous y sommes parvenus.

Par la suite le Kolektif nous a aidé dans notre combat pour obtenir cette commission que nous avons arrachée contre la macronie, dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise.

Une alliance Renaissance-LR-RN s'est formée lors de la constitution de cette commission afin de la saboter de l'intérieur, ce qui est arrivé. C'est ainsi que monsieur Kamardine s'est retrouvé propulsé à la présidence d'une commission en récompense de son soutien actif au gouvernement sur d'autres sujets. Une main lave l'autre.

C'est ainsi qu'un outil au service de la protection et de l'anticipation face aux risques naturels à La Réunion et dans l'ensemble des Outre-mer (Mayotte y compris) a été saboté par un député ultramarin qui fait passer les interêts nationaux partisans avant l'intérêt de nos territoires.

Et c'est ainsi que le collectif d'habitantes et d'habitants de l'Étang du Gol à Saint-Louis n'a même pas été associé au travaux d'une commission qu'ils ont pourtant contribué à mettre en place et qui les ignore superbement lors de leur venue sur l'île. Eux qui sont pourtant les premiers concernés par les risques naturels.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion