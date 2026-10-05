Le Président du Département appelle au calme et condamne les débordements

"La jeunesse réunionnaise a le droit légitime de faire entendre sa voix, ses doutes et ses attentes dans une période complexe. Cependant, rien ne peut justifier la violence, la mise en danger d'autrui ou la destruction de biens collectifs. Je condamne avec la plus grande fermeté ces débordements qui dénaturent toute revendication. J'en appelle solennellement à la responsabilité de chacun, pour que le calme revienne immédiatement autour des établissements et que la priorité absolue demeure la réussite scolaire et la sécurité de tous nos enfants" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)