Le projet Hydro-Tanika englobant une usine de dessalement en eau potable est posée

Et si ce projet Hydro-Tanika contribuait d'une pierre à deux coups. En premier lieu en centrale hydraulique pour produire de l'électricité mais pourquoi pas en même temps en usine de dessalement en eau potable puisque la problématique de sécheresse devient une grande cause pour La Réunion.

Dans un passé récent l'usine Stella pompait l'eau de mer de la Pointe au Sel à Stella pour le refroidissement des machines voire même en complément d'eau pour faire fonctionner les turbines à la fabrication de l'électricité pour l'usine sucrière. D'où l'idée d'utiliser l'eau de mer aussi pour d'autres causes.

Ce projet de réserve de l'eau de mer à la Montagne où l'infrastucture sera implantée, serait capable de stocker l'eau de mer en grande quantité par pompage et de produire de l'électricité via des turbines dont les besoins se font de plus en plus sentir à La Réunion.

Profitant de ce projet pour lancer l'idée d'une usine de dessalement de cette même eau pour lutter contre la sécheresse dont nos agriculteurs souffrent, mais surtout en raison d'un déficit en eau potable où la situation devient de plus en plus inquiétante voire catastrophique demain.

Il y a une trentaine d'années environ que Paul Vergès et Philippe Berne ont lancé l'alerte sur "le réchauffement climatique de la planète et ses multiples conséquences pour La Réunion". Le message était clair, il y a des décisions politiques à prendre en urgence avant qu'il ne soit trop tard.

"Nous allons affronter une litanie de problèmes dans tous les secteurs " affirmait Paul Vergès. D'où cette réflexion d'une usine de désalinisation qui permettra demain d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Aux élus de s'emparer cette problématique grave avant qu'il ne soit trop tard.

Jean-Claude Comorassamy