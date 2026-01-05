Le Rassemblement des citoyens réunionnais soutient David Lorion lors des Municipales 2026.

Le Rassemblement des citoyens réunionnais (RCR) et Richard Riani, annonce par ce communiqué leurs soutiens à David Lorion pour les municipales 2026 sur Saint Pierre.

En effet pour éviter toutes divisions ,l’heure est au rassemblement autour de David Lorion pour porter les ambitions de notre ville avec fierté.

Nos choix sont des choix par amour pour nos quartiers et par amour pour Saint Pierre. David Lorion incarne le mieux se désir d’union autour des grands projets pour l’avenir de la capitale du sud.

Son ancrage politique, son combat pour le sud depuis plus de 25 ans et sa détermination ne font que conforter notre soutien.

Avec David Lorion , nout gard nout valèr. Cordialement

Richard Riani