Le respect avant tout

Depuis le début de cette campagne, j’ai fait un choix clair. Un choix volontaire. Celui de mener une campagne silencieuse, respectueuse et digne.

Oui, j’ai fait le choix de parler de projets plutôt que de personnes.

Oui, j’ai fait le choix de privilégier les idées plutôt que le bruit.

Et je tiens à le dire ici très clairement : j’assume totalement cette décision.

Mais ces deux derniers jours, nous constatons une dérive inquiétante.

Dans certains commentaires, dans certaines prises de parole publiques, des colistiers d’autres listes se permettent des attaques, des provocations et parfois même des tentatives d’intimidation.

Je veux être très clair.

Ces comportements ne nous impressionnent pas. Pas une seconde.

La politique n’est pas un concours de décibels.

La politique n’est pas une compétition pour savoir qui crie le plus fort.

Ce qui compte, ce qui devrait compter pour chacun d’entre nous, c’est la solidité d’un projet et le respect des habitants de La Possession.

Si certains pensent qu’ils peuvent remplacer les idées par des critiques agressives, ils se trompent profondément.

Je souhaite également adresser un message très clair.

Qu’on m’attaque moi, c’est une chose.

Je suis candidat, j’assume les critiques, les désaccords, et même les attaques politiques. Mais je ne tolérerai pas que mes colistiers soient pris pour cible.

Les femmes et les hommes qui m’accompagnent dans cette démarche sont des citoyens engagés, sincères, qui donnent de leur temps pour leur ville. Ils méritent le respect.

La politique doit rester un débat d’idées, pas un terrain d’attaques personnelles.

Alors aujourd’hui je le redis calmement, mais fermement :

Nous continuerons cette campagne avec dignité. Nous continuerons à défendre nos propositions pour La Possession. Et nous ne répondrons jamais à ces incivilités par l'incivisme.

Parce que la population de La Possession mérite mieux que des querelles. Elle mérite du sérieux, du respect et une vision pour l’avenir.





