Le réveil citoyen a eu lieu à Saint-Leu. Félicitations au nouveau maire, Karim Juhoor

Ces derniers mois, Saint-Leu a été le théâtre d’une campagne particulièrement difficile, marquée par des intimidations, des pressions, de la désinformation et des tentatives de manipulation. Des pratiques d’un autre temps qui divisent et fragilisent notre société. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Aujourd’hui, c’est une victoire citoyenne. Elle démontre que les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens restent animés par des intentions sincères et un profond attachement à leur commune.

Ayant moi-même été candidat à Saint-Leu lors des élections départementales de 2015, j’ai pu mesurer cette énergie et cette sensibilité saint-leusienne qui se sont exprimées ce soir.

- Un signal fort contre le cynisme et la politique à l’ancienne -

Le réveil citoyen a eu lieu : plus de 20.000 personnes se sont mobilisées dans les urnes. Parmi elles, des citoyens de tous horizons et de tous âges : un signal fort contre le cynisme et la politique à l’ancienne.

Cette dynamique a également été rendue possible grâce à des choix courageux, notamment celui de Bruno Domen, qui a contribué à ce sursaut citoyen en se retirant entre les deux tours.

Cette victoire nous rappelle qu’il faut garder espoir dans les combats que nous menons face aux extrêmes et à la division.

Saint-Leu est une commune qui se distingue par sa diversité, sa richesse culturelle et son vivre-ensemble exemplaire, si cher à notre île.

Le dimanche 22 mars 2026 restera une date à marquer dans l’histoire de la ville. Elle fait écho à des événements majeurs de Saint-Leu, comme la révolte des esclaves du 8 novembre 1811, ou encore ce moment d’espoir né du miracle survenu lors de l’épidémie de 1859.