Le RN et ses soutiens n’aiment pas La Réunion

Dans le cadre de l’examen du budget 2026 pour la France, le Rassemblement National (RN) a fait adopter une baisse de 4,9 milliards d’euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF). C’est une attaque sans précédent contre nos collectivités locales et en particulier nos mairies, surtout à La Réunion où les besoins de proximité et de solidarité sont plus importants. Nous dénonçons cette mesure profondément antisociale du RN (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Nous dénonçons l’immobilisme des représentants locaux du RN et de leurs amis.

C’est une mesure contre le service public de sécurité, d’éducation, de pouvoir d’achat, etc. assuré par les mairies.

C’est une mesure contre les citoyens, contre les familles qui seront privées de ressources pour survivre au quotidien.

C’est une mesure contre les Réunionnaises et Réunionnais qui savent que les mairies sont les derniers remparts contre la politique nationale de casse sociale et économique.

Éricka BAREIGTS

1ère fédérale du Parti Socialiste à La Réunion