Le Théâtre des Alberts en danger : nous avons besoin de vous

Depuis plus de 30 ans, le Théâtre des Alberts crée, transmet et fait vivre le Théâtre de marionnettes à La Réunion. Aujourd’hui, notre compagnie est en danger.

Le 9 avril 2026, nous avons appris que notre conventionnement avec l’État ne serait pas renouvelé, mettant fin à plus de vingt années de soutien structurant.

Cette décision a des conséquences immédiates :

• un déficit de 25 000 euros en 2026,

• un risque de cessation de paiement à très court terme,

• l’arrêt possible de notre prochaine création, actuellement en cours.

Concrètement, cela signifie que le Théâtre des Alberts pourrait disparaître dans les prochains mois. Derrière ces chiffres, ce sont des artistes, des techniciens, des projets, des rencontres avec les publics qui sont menacés.



Mais rien n’est encore joué. Nous avons engagé des démarches auprès des collectivités et des partenaires de la transition écologique pour trouver une solution rapide et éviter cette disparition.

Comment vous pouvez nous aider :

• en relayant ce message autour de vous

• en parlant de notre travail

• en restant à nos côtés dans cette période décisive

• en adhérant à l’association

Chaque voix compte pour défendre l’existence d’un théâtre engagé, ancré dans son territoire.

- Continuer à créer -

Malgré les difficultés, nous poursuivons notre travail et notre création en cours, Piedbwa. Ce spectacle est un moyen de transmettre un message fort : éveiller à la beauté de la nature, sensibiliser à sa préservation, créer des œuvres au service du vivant et œuvrer pour le développement de la transition écologique.

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Nous avons toujours la conviction que la culture est essentielle, aujourd'hui plus que jamais.

Merci pour votre présence, votre fidélité et votre soutien.

L’équipe du Théâtre des Alberts