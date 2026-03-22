Ce soir, je tiens tout d’abord à remercier les 3.846 Sainte-Mariennes et Sainte-Mariens qui ont choisi de nous accorder leur confiance en votant pour notre liste "Pour l’amour de Sainte-Marie" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À chacune et chacun d’entre vous, je veux exprimer ma profonde gratitude. Votre engagement, votre fidélité et votre mobilisation tout au long de cette campagne ont été une force immense.

Le verdict des urnes est désormais connu, et je le respecte avec gravité et lucidité. La démocratie a parlé. Je souhaite adresser mes félicitations à la liste arrivée en tête, ainsi qu’à l’ensemble des candidats engagés dans cette élection.

Cette campagne n’a pas été comme les autres. Elle a été intense, parfois dure, souvent passionnée. Mais elle a surtout révélé une chose essentielle : l’attachement profond des Sainte-Mariennes et des Sainte-Mariens à leur commune et à son avenir.

Pour ma part, je resterai fidèle à mes convictions. Mon engagement pour Sainte-Marie ne s’arrête pas ce soir. Il continuera, sous d’autres formes, avec la même sincérité et la même détermination à défendre les intérêts de notre population, en particulier les plus fragiles.

Je souhaite que l’avenir de Sainte-Marie soit guidé par l’intérêt général, le respect et le sens des responsabilités. Notre commune mérite l’unité, l’apaisement et l’ambition.

Enfin, je veux dire à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus : ne baissez pas les bras. Ce que nous avons construit ensemble ne disparaît pas. C’est une base, une force, une espérance pour l’avenir.

Avec toute ma reconnaissance.

Richard Nirlo