Leasing social 2026 : garantissons l’égalité d’accès pour La Réunion

Mesdames, Messieurs les Députés de La Réunion. Je me permets de vous écrire collectivement concernant la relance du leasing social pour véhicules électriques, annoncée pour juin 2026. Cette initiative, bien que louable, risque une nouvelle fois de laisser La Réunion sur le bord de la route, comme ce fut le cas en 2025 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

En tant qu’élus de notre île, vous avez un rôle clé à jouer pour éviter cette injustice et garantir que les Réunionnais éligibles puissent enfin bénéficier de ce dispositif sur un pied d’égalité avec la métropole.

1. Le constat de 2025 : une exclusion flagrante

- 60 à 70 % des ménages réunionnais étaient éligibles (revenu fiscal ≤ 16 300 €/part), soit 120 000 à 140 000 foyers.

- Pourtant, seuls quelques dizaines de véhicules ont été proposés, avec des stocks épuisés en 30 minutes et aucun système de pré-commande (contrairement à la métropole).

- Résultat : moins de 1 % des éligibles ont pu en bénéficier.

→ La Réunion a été traitée comme un territoire de seconde zone.

2. Nos exigences pour 2026

Pour que cette relance ne reproduise pas les mêmes erreurs, nous demandons collectivement que vous œuvriez pour :

- Une enveloppe de véhicules proportionnelle : Au moins 5 000 à 10 000 véhicules réservés à La Réunion (soit 10 % des 100 000 annoncés).

- L’obligation pour les concessionnaires de prendre les pré-commandes, comme en métropole.

- Un suivi transparent : Publication avant juin 2026 de la liste des modèles disponibles, des loyers, et des concessionnaires partenaires.

- Un engagement écrit du gouvernement : Garantir que les véhicules arriveront bien à La Réunion et ne seront pas détournés vers la métropole.

3. Pourquoi agir ensemble ?

- La transition écologique ne peut réussir sans les Outre-mer, où les enjeux sont encore plus critiques (pollution, dépendance aux carburants, précarité énergétique).

- Les Réunionnais méritent la même considération que les Métropolitains. Un dispositif national doit profiter à tous les Français, sans discrimination.

- Votre action collective peut faire la différence : en interpellant le gouvernement d’une seule voix, vous maximisez vos chances d’obtenir des garanties concrètes.

4. Actions concrètes attendues

En tant que députés de La Réunion, nous vous demandons de :

- Poser une question au gouvernement à l’Assemblée nationale pour exiger ces garanties (dès la prochaine séance de questions).

- Saisir les ministres concernés (Transition écologique, Économie, Outre-mer) par courrier officiel.

- Organiser une réunion avec la DIRECCTE et la Préfecture pour superviser la mise en œuvre locale.

- Nous tenir informés des avancées et des réponses obtenues.

5. Mobilisation citoyenne

Cette lettre est envoyée en copie à tous les députés de La Réunion, à la DIRECCTE, et à la Préfecture. Nous comptons sur vous pour relayer cette demande et agir sans délai.

La balle est dans votre camp : qui d’entre vous portera cette demande à l’Assemblée en premier ?

Yann Anceaume