Les élus de Saint-Denis appellent à l'action face aux éboulements dans les hauts

Les habitants des hauts de Saint-Denis sont confrontés à des défis majeurs alors que les éboulements sur les routes départementales D42 et D43 perturbent gravement leur vie quotidienne. Depuis novembre dernier, pas moins de 15 éboulis ont été recensés entre Pk7 et Pk12 (Saint-François et Le Brûlé). C´est un axe stratégique et vitale car il permet aux familles de se déplacer pour aller au travail ou déposer les enfants à l'école

Face à cette situation préoccupante, nous sommes engagés dans l’hyperproximité auprès de l’élue de secteur et des habitants. Nous nous sommes rendus sur le terrain pour constater les dommages causés par ces éboulements. Le constat est alarmant : ces incidents ont considérablement compliqué la vie des habitants, impactant leur mobilité et leur sécurité.

Dans ce contexte, nous appelons instamment à une intervention rapide du Président du Conseil Départemental. Nous demandons que des équipes spécialisées soient déployées sans délai pour rétablir une utilisation sûre et intégrale de ces routes essentielles pour la population.

De plus, nous réclamons une inspection approfondie des falaises environnantes afin de sécuriser durablement le secteur et d'éviter de nouveaux incidents préjudiciables à la population.

Nous restons déterminés à agir avec persévérance pour défendre les intérêts des habitants de Saint-Denis. Nous comptons sur le soutien et la collaboration de toutes les parties concernées pour trouver des solutions efficaces et durables afin de garantir la sécurité des usagers. Bien entendu, ils saluent et remercient le travail effectué actuellement par les agents sur place.