Coupures récurrentes : des habitants de Saint-André demandent la prise en charge des factures d'eau

Depuis décembre 2024, les habitants de Saint-André subissent des coupures d'eau récurrentes, certains secteurs n'ayant de l'eau que pendant 3 heures par jour. À l'époque, non seulement la CISE, mais aussi la Cirest, le Préfet et les médias avaient invoqué la sécheresse. Cependant, une semaine avant le 15 février 2025, l'eau était revenue dans les robinets (Photo : www.imazpress.com)

Le week-end du 15 février, marqué par de fortes pluies, nous avons eu la surprise de constater une nouvelle coupure d'eau alors que cela aurait dû être le contraire. L'eau n'était toujours pas disponible dans nos robinets.

Cette pénurie d'eau provient du manque d'entretien des canalisations et des infrastructures, ce qui reflète une mauvaise gestion de la part des autorités concernées. Cette situation a causé une souffrance psychologique chez les administrés. "Nous vivons une situation insupportable. Qu'il pleuve ou non, nous n'avons pas d'eau, et cela affecte gravement notre quotidien ».

Les coupures d'eau récurrentes perturbent non seulement les activités domestiques, mais aussi la santé et le bien-être des résidents, créant une situation de stress et d'incertitude permanente. Les habitants de Saint-André demandent à la CISE de mettre en place des moyens pour remédier à cette situation et rassurer la population de l'est de Saint-André en informant des solutions durables envisagées telles que :

1. L’entretien des infrastructures : Un entretien régulier des canalisations et des infrastructures pour éviter de telles situations à l'avenir.

2. La communication et transparence : Une meilleure communication de la part de la CISE concernant les coupures d'eau et les mesures prises pour y remédier.

3. La compensation : Une prise en charge des factures d'eau pour les périodes affectées, en présentant des factures à zéro euro pour les abonnés, tant que l'eau ne sera pas régulièrement disponible dans nos robinets.

4. l'élaboration d'une charte pour l'entretien des canalisations et l'utilisation des budgets alloués pour réparer les infrastructures vieillissantes, afin d'apporter un débit suffisant dans les foyers.

Nous appelons la CISE et les autorités compétentes à agir rapidement pour résoudre cette crise et garantir un approvisionnement en eau fiable pour tous les habitants de Saint-André.

Françoise Fontaine, porte-parole

Lire aussi - Saint-André : l'alimentation en eau toujours très perturbée