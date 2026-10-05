Les revendications sont légitimes !

Nos enfants sont dans la rue ! Ils revendiquent les moyens d'étudier dans de bonnes conditions : des enseignants, des assistants d'éducation, des infirmières, du personnel administratif, techniques, des classes moins surchargées et l’abandon de Parcoursup. Face à ces revendications, la réponse apportée est avant tout sécuritaire : davantage de forces de l'ordre, d'interpellations et de contrôles (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le préfet "appelle chacun à la responsabilité". Mais la responsabilité de l'État n'est- elle pas aussi de garantir à la jeunesse les conditions nécessaires pour apprendre et réussir ?

Parents et grands-parents, nous refusons de voir l'avenir de nos enfants compromis alors que les difficultés de l'École et des services publics persistent.

Nous n’acceptons pas que cet avenir soit sacrifié sur l’autel d’un budget de guerre.

Nous ne pouvons accepter que l’avenir que leur offre le gouvernement soit :

"Engagez-vous" pour un salaire de 800€ avec pour seule perspective que de donner leur sang pour une guerre qui ne les concerne pas.

Les organisations syndicales CGTR, FO, FSU et Solidaires de La Réunion considèrent que les priorités budgétaires doivent répondre aux besoins de la population : l'École, les hôpitaux, les services publics, les salaires et la protection sociale.

Elles appellent les salariés à soutenir les revendications exprimées par les lycéens et à participer aux manifestations du 6 octobre.

Une société qui n'investit plus dans sa jeunesse fragilise son propre avenir.