Lettre adressée à La Région, au Département et aux Municipalités

La Journée Internationale de la Langue Maternelle, mise à l’honneur par l’UNESCO depuis 1999, a pour ambition "...d’attirer l'attention sur les questions linguistiques mais aussi de mobiliser des partenaires et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et politiques en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme dans toutes les régions du monde." (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Si le cadre législatif général fixant la réglementation est voté par les parlementaires au niveau hexagonal, leur promotion et leur développement incombent à tous les acteurs locaux institutionnels. En effet, l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales précise que

"Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier"

Depuis 2022, Le Kolèktif Lapèl 20 tan kréol dann lékol, droi bann marmay Larényon a lancé une mobilisation autour de cette question afin de construire une École en harmonie avec notre société et de garantir une cohésion sociale grâce à la transmission nout soubasman la lang la kiltir rényoné .

Nous souhaitons donc profiter de cette occasion pour rappeler à La Région, au Département et aux futurs Maires l’importance de la mise en place de politiques linguistiques indispensables pour un développement toujours plus harmonieux et digne de la langue et de la culture réunionnaises sur tout le territoire comme le prévoient la Loi Molac et les orientations qui pourraient résulter de la création d’un organisme d’intérêt public sur cette question. Par politique linguistique, nous entendons tout plan de vitalisation listant des mesures concrètes et qui amèneraient des aspects vertueux à l’école et pour l’ensemble de notre société. (ex : cursusscolaires et universitaires promus et reconnus, diplômes et compétences valorisés et exigés pour l’emploi, ...)

Nous avons d’ores et déjà sollicité les instances territoriales et attendons leur retour. Le rôle des communes et intercommunalités, en tant que collectivités de très grande proximité avec les administrés, est prépondérant. À l’instar des autres thématiques travaillées dans les programmes électoraux, notre Collectif espère que les candidates et candidats prendront également en considération la langue créole réunionnaise et établiront une série de propositions en lien avec les prérogatives des municipalités et ce afin d’éclairer les électrices et les électeurs quant à leurs intentions en la matière. C'est ensemble que nous pourrons avancer sur la politique linguistique de la Réunion.

Vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à notre appel, veuillez accepter nos salutations distinguées.

Èk tout nout réspé èk konsidarasion

Pou le Koléktif Lapèl 20 tan kréol dann lékol, droi bann marmay Larényon

Pour le Collectif « 20 ans de créole à l’école et Droits des enfants réunionnais »

La FSU – Lantant LKR – MLK – le SE-UNSA