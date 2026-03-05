Lettre aux actrices et acteurs culturel·le·s de Saint-Denis

La culture n’est pas, pour nous, un simple dossier administratif ou une ligne budgétaire. Elle est le souffle de Saint-Denis, ce qui fait battre le cœur de nos quartiers et ce qui lie nos mémoires. Elle est ce lien invisible, mais si puissant, qui nous permet de nous comprendre et de grandir ensemble.

Si je m’adresse à vous aujourd'hui avec l’équipe de La Voix Citoyenne, c’est avec une conviction profonde et une légitimité de terrain. Historien de formation et guide-conférencier national, je connais la valeur de chaque pierre de notre ville et l’importance de transmettre notre récit collectif.

Cette passion pour notre identité, je la partage avec les membres de notre liste, qui compte de véritables experts des questions culturelles. Ensemble, nous ne venons pas vous présenter des promesses lointaines, mais un projet construit par des professionnels qui connaissent vos réalités et respectent votre engagement.

Notre programme repose sur cinq orientations stratégiques.

1. Faire de Saint-Denis une ville apprenante à rayonnement international

Nous engagerons la candidature de Saint-Denis au réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO. Cette démarche s’appuiera sur la valorisation de nos 360 ans d’histoire, la création d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) multisites, le renforcement des archives communales et la transformation de l’ancienne prison Juliette Dodu en un lieu culturel vivant.

2. Structurer l’accès au livre et au savoir

Nous renforcerons le réseau de lecture publique, accueillerons le Centre régional du livre à Saint-Denis et développerons des dispositifs innovants comme « De l’écran au livre ». L’objectif est clair : garantir un accès équitable à la lecture, soutenir la filière du livre et ancrer durablement les pratiques culturelles dans tous les quartiers tout en préservant la santé mentale des jeunes.

3. Préserver et valoriser le patrimoine

Nous mènerons un bilan approfondi du label Ville d’art et d’histoire et travaillerons à son extension intercommunale. Nous engagerons une politique cohérente d’identité architecturale et paysagère et reconvertirons des bâtiments emblématiques, dont l’ancien Hôtel de Ville, en lieux culturels structurants.

4. Garantir 100 % d’éducation artistique



Nous dimensionnerons l’école de musique et de danse Loulou Pitou à l’échelle de la commune, soutiendrons les pratiques amateurs (danse urbaine, maloya, percussions, arts émergents) et intégrerons pleinement le 1 % culturel dans les rénovations scolaires. L’éducation artistique sera un droit effectif pour chaque jeune Dionysien.ne.

5. Soutenir la création et la diffusion

Nous mettrons en place un conventionnement pluriannuel pour cinq compagnies structurantes, renforceront la SPL Territo’arts, accompagnerons les tiers-lieux culturels, développerons un réseau d’écobox culturels et créerons une biennale fédératrice, valorisant poésie, oralité, fonnker, slam et création contemporaine. Nous travaillerons également à la reconnaissance et à la protection du street art dans une logique de musée à ciel ouvert.

Notre méthode sera fondée sur la concertation, la contractualisation pluriannuelle, la transparence des critères d’attribution et l’évaluation des politiques publiques culturelles. Nous voulons stabiliser l’écosystème culturel, sécuriser les parcours professionnels et renforcer la visibilité des acteurs locaux.

Nous souhaitons engager un dialogue structuré avec l’ensemble des artistes, associations, institutions, opérateurs et entrepreneurs culturels de Saint-Denis afin de co-construire cette nouvelle étape.

Nous voulons sortir de la gestion à courte vue pour bâtir, avec vous, un écosystème stable, transparent et respectueux de votre travail. La culture doit cesser d'être une variable d’ajustement pour devenir un investissement stratégique, le moteur même de l'émancipation de notre territoire.