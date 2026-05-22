Lettre ouverte : application uniforme du maintien des enseignants et CPE dans les académies ultramarines

Monsieur le Ministre, douze lauréats au concours de professeurs maintenus dans l’Académie de Guyane est une décision qui nous réjouit et que nous ne pouvons que saluer. Toutefois, dans un esprit de solidarité entre peuples d’Outre-mer et dans un souci de combat mené en commun pour le maintien de nos forces vives au sein de nos territoires, nous, députés de la Guyane et de La Réunion, aspirons à ce que cette décision s’applique pour chacun de nos territoires. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Comme vous le savez, ce combat est mené par l’ensemble des députés ultramarins et notamment à La Réunion. C’est une attente partagée par tous les fonctionnaires qui ont des Centres d’Intérêts Matériels et Moraux attachés à leur territoire d’origine. Les liens familiaux, culturels et sociaux sont des vecteurs de réussite aussi bien pour la carrière de nos enseignants que les jeunes auprès de qui ils prodiguent leurs connaissances, leur savoir-faire et leur savoir- être. Le maintien de nos professeurs et CPE réunionnais au sein de notre Académie impose de connaître cette réalité surtout lorsque nous souhaitons travailler ensemble à réduire les taux d’illettrisme et de décrochage scolaire auprès de nos jeunes.

Nous tenons donc à saluer le soutien du recteur et de la force syndicaliste de Guyane auprès de vos services et appelons à une considération similaire, équitable et rapide. La décision prise ce 22 mai doit faire jurisprudence et montrer qu’à compétences égales, une réponse positive aux demandes de maintien doit être actée. Cette demande intervient dans un contexte où des postes sont effectivement vacants, il convient donc de prendre des mesures proportionnées aux attentes de professeurs et CPEqui se verraient contraints de quitter notre territoire dans la précipitation, avec des frais importants qui sont peu ou pas compensés.

La mutation de nos fonctionnaires ne peut plus durer. L’administration de l’Éducation nationale doit s’atteler à mieux apprécier le facteur humain dans sa prise de décision. Nous appelons de nos vœux des solutions humaines et respectueuses de l’engagement pris par nos fonctionnaires de servir l’intérêt général.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de croire en l’expression de nos salutations les plus sincères.

Frédéric MAILLOT Député de La Réunion

Davy RIMANE Député de Guyane

Jean-Victor CASTOR Député de Guyane



