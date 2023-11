Lettre ouverte au Président de la République pour le maintien de la CIIVISE

Dans une lettre ouverte, la délégation sénatoriale aux droits des femmes, dans laquelle siège la sénatrice réunionnaise Evelyne Corbière, demande solennellement la reconduction des travaux de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE). (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Depuis le début de ses travaux en Mars 2021, la CIIVISE a accompli une mission de recueil de témoignages de plus de 30.000 victimes d’agressions sexuelles et d’incestes. Le 27 juin dernier, la commission est venue en visite à La Réunion où elle a organisé deux réunions publiques de sensibilisation et de rencontre avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux.

Le 20 novembre prochain, la CIIVISE devra rendre son rapport final sur lequel les parlementaires ont préalablement pu échanger, avec les co-présidents de la commission, lors d’auditions auprès de leurs délégations respectives. Forte de ces échanges et de ses

convictions, l’entièreté de la délégation sénatoriale au droit des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes demande à Emmanuel Macron la prolongation de cette structure essentielle à la libération de la parole et à la reconstruction de toutes les victimes.

Le maintien de la CIIVISE, dans sa forme et sa structure actuelles, permettra le bon suivi de l’application des recommandations mises en avant dans ce rapport afin qu’elles ne restent pas lettre morte.

Selon la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP 974), chaque année à La Réunion, 5300 enfants sont victimes de violences et il y aurait, dans chaque classe, 3 à 5 enfants victimes d’inceste. Le maintien de la CIIVISE est donc une nécessité pour mettre fin à l’omerta, pour que les victimes soient connues et qu’elles puissent enfin entamer un travail de réparation en lien avec les associations locales.

La sénatrice Evelyne Corbière demande à ce que la République engage tous les moyens nécessaires, et sauvegarde ceux déjà en place, pour que la honte change enfin de camp.