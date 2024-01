Loi immigration : le PLR se félicite de ce revers pour les Républicains et l'extrême-droite

Ce jeudi, le conseil constitutionnel a annoncé avoir censuré 35 articles de la nouvelle loi immigration de Gérald Darmanin, soit 40% du texte. Cette loi avait été adoptée en décembre à l’Assemblée Nationale à 349 voix, le gouvernement ayant pu compter non seulement sur les Républicains, mais aussi sur l’Extrême-droite, pour qui ce vote était une “victoire idéologique”. Les neuf sages du conseil constitutionnel ont largement invalidé ce texte écoeurant, et le PLR s’en félicite. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le vote en décembre avait choqué. Près d’un quart des 251 député.e.s de l’alliance de M. Emmanuel Macron lui-même avaient alors voté contre le projet ou s’étaient abstenu.e.s et le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait démissionné.

Ce vote honteux qui avait bafoué les droits les plus fondamentaux, les droits humains, était encore la preuve que ce gouvernement ployait le genou devant les idées du Rassemblement National, s’il fallait encore le démontrer. Une gifle aux droits humains donc, mais aussi une gifle à la figure de tous les électeurs et électrices du second-tour des dernières élections présidentielles, qui, la mort dans l’âme, ont coulé leur bulletin “En Marche” en croyant à la promesse d’Emmanuel Macron d’être un “barrage à l’Extrême-droite”.



Ce jeudi, le conseil constitutionnel a restitué un peu de son honneur à notre pays en invalidant 35 articles de cette loi immigration, dont le durcissement de l’accès aux prestations sociales, le délit de “séjour irrégulier” pour les étrangers, les quotas migratoires ou la limitation du droit du sol.



Les sages rappellent ainsi les fondamentaux de notre République, et le PLR se réjouit de cette victoire pour les droits et les libertés et appelle au retrait pur et simple de la loi dans son entièreté.



POUR LA RÉUNION