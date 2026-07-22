Loi Poison : le vote de la honte

Alors même que plus de deux millions de françaises et de français ont signé la pétition contre la loi Duplomb, alors même que l'usage des néonicotinoïdes est interdit depuis 2018 en France du fait de sa dangerosité pour la santé des enfants et la biodiversité, alors même que le Conseil constitutionnel a jugé la réintroduction des néonicotinoïdes comme contraire à la Constitution : le gouvernement a trahi ses engagements en réautorisant leur usage en France. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À l'Assemblée une alliance Le Pen, Retailleau, Attal et Philippe a permis l'adoption de ce texte qui a entraîné la démission dans la foulée de la Ministre de l'écologie. À La Réunion un seul député, celui du Rassemblement national, a voté en faveur de ce texte, matérialisant une fois de plus l'alliance de son parti avec la macronie. Ce vote du RN prouve une fois de plus que ce parti est au service des lobbies contre l'intérêt général, la protection de la santé et de la biodiversité.

Comme la plupart des député.e.s de gauche j'ai voté contre ce texte et continuerai à mener la bataille pour protéger la santé des agricultrices et agriculteurs, de la population et sauvegarder la biodiversité.

Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription