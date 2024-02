Lorsque Paris s'ouvre à la campagne

Le salon de l'agriculture est né il y a 60 ans (1964). L'initiative revient d'un ancien Ministre, Edgar Pisani "grand spécialiste des questions agricoles et européennes " auprès du Général de Gaulle et de François Mitterrand, qui lui donnera par la suite sa dimension internationale et de sa grande noblesse (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cette vaste "ferme "consacrée au monde agricole, fait que Paris s'ouvre à la campagne. Par là même, le salon est devenu aujourd'hui encore un passage obligé de nos politiques, qui profitent de l'événement pour tenter de flatter l'électorat "paysan", actuellement en grande colère et détresse.

D'ailleurs, ce samedi le Président de la république Emmanuel Macron avec un appétit de résoudre le problème agricole par encore “un grand débat”, s'est vu opposé d’une fin de non-recevoir par les dirigeants du monde agricole, de la grande distribution...etc. La ficelle a semblé trop grosse cette fois-ci.

Désormais, plus personne ne se laisse duper par ce grand débat "marque de fabrique" du Président de la République. Alors que la même initiative avait fonctionné pour "les Gilets Jaunes", aujourd’hui ne semble plus convaincre pour calmer la colère de nos agriculteurs.

Alors, ce samedi aura été une journée très mouvementée pour le Président Macron. Sifflets, huées, les cris de démission et heurts ont jalonné son arrivée au salon d'agriculture et de sa visite. Du jamais vu en 60 ans d'existence affirme à la télévision l'organisateur du salon.

Ainsi, malgré les 13 heures d'une visite marquée par des huées et des heurts (source des médias), bien que l'exécutif cherchait depuis un mois à calmer le mouvement de colère des agriculteurs avant ce grand rendez-vous annuel. C'était peine perdue. Cependant au regard de ce qu’on a pu observer à la télévision hier, Edgar Pisani fondateur du salon il y a 60 ans, a du sûrement se retourner dans sa tombe.

Bref, avant de quitter le salon hier au soir, le président a souligné avec force et tente se justifier "que ces gens sont venus avec un projet politique …", pour justement légitimer cette ambiance plus que délétère. Allusion à un coup monté semble-t-il. Comme quoi, un parfum de campagne a aussi ouvert ses portes à Paris.

Jean Claude Comorassamy