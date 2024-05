Madame la Ministre, La Réunion fait face à des enjeux cruciaux

En cette après-midi du mercredi 15 mai, en tant que représentante du président du Département, j’ai pu accueillir Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer à la Capitainerie du Grand Port. Au 2ème jour de sa toute première visite officielle à La Réunion, il s’agissait d’aborder les questions relatives à la pêche et à la mer. Aussi, en tant qu’élue j’ai pu lui transmettre une lettre (à lire ci-dessous -ndlr) dans laquelle j’attire son attention sur les différentes problématiques de notre île (Photo D.R.)

Madame la Ministre des Outre-mer,

Je vous adresse cette lettre en tant qu'élue du conseil départemental de La Réunion pour partager avec vous les enjeux cruciaux auxquels notre territoire fait face, et pour vous solliciter afin de mettre en place des mesures adaptées et efficaces qui répondront aux besoins spécifiques de notre île, avec une attention particulière portée à l'émancipation des femmes et à la résolution des tensions sociales exacerbées.

La Réunion se trouve confrontée à un taux de pauvreté particulièrement élevé, avec 36 % de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation alarmante est aggravée par les inégalités de genre qui touchent principalement les femmes, notamment celles qui dirigent des familles monoparentales. L'accès limité à l'emploi et aux ressources économiques pour les femmes entrave non seulement leur autonomie mais aussi leur capacité à échapper à la pauvreté et à la violence domestique.

De plus, notre île est témoin d'une augmentation significative de la criminalité, notamment des violences intrafamiliales qui affectent disproportionnellement les femmes. Ces violences sont souvent le symptôme de tensions économiques et sociales plus larges qui requièrent une approche globale et des réponses politiques spécifiques pour les atténuer.

Dans ce contexte, je propose que notre action soit guidée par les principes suivants :

1 - Promotion de l'égalité des sexes** en renforçant les initiatives locales visant à soutenir l'entrepreneuriat féminin et l'accès des femmes aux postes de décision, afin d'encourager leur pleine participation à l'économie.

2 - Renforcement des dispositifs de protection et de soutien aux femmes victimes de violences**, par l'augmentation des capacités d'accueil des centres d'aide et par la mise en place de programmes de réinsertion sociale et professionnelle pour les femmes affectées.

3 - Éducation et formation axées sur l'émancipation**, en particulier pour les jeunes filles et les femmes, pour leur offrir les compétences nécessaires à une participation active et égalitaire dans la société.

4 - Dialogue communautaire et prévention**, en encourageant les initiatives de médiation et de dialogue au sein des communautés pour résoudre les tensions et promouvoir une culture de paix et d'égalité.

5 - Amélioration de l'accès aux logements d'urgence**, particulièrement pour les femmes et les familles en situation de vulnérabilité. Face à une saturation manifeste des centres d'hébergement d'urgence à La Réunion, il est impératif de développer des solutions d'accueil temporaires supplémentaires pour répondre à la demande croissante. Ce développement doit s'accompagner de services de soutien adaptés, y compris des conseils en matière de droits, de santé et d'emploi pour faciliter la transition vers une vie stable et autonome.

Nous comptons sur votre engagement et votre soutien pour adresser ces défis de manière efficace. Votre contribution est essentielle pour permettre à La Réunion de progresser vers une société plus juste et égalitaire.

Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez accordée.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, à l'assurance de ma haute considération. »

Isabelle Erudel, conseillère départementale du Port