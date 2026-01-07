Messe catholique au programme de "Miel vert 2026"

Cette année encore, la commune du Tampon offrira en dépit de la loi une grande visibilité au culte catholique, dans le cadre des festivités de "Miel vert", fête populaire, festive et commerciale, sensée être ouverte à tous les citoyens de ce pays.

Une "messe" qui figure sur les programmes et supports de communication officiels de la municipalité concernée, s'imposera à tous les visiteurs le vendredi 16 janvier à 10 heures sous le chapiteau officiel du champ de foire, au même titre que les élections de miss programmées le vendredi 9 et que d'autres spectacles notamment de musique programmés chaque soir au même endroit.

Il conviendrait enfin monsieur le Préfet, d'arrêter cette véritable entorse aux principes de Laïcité, ce fait malheureusement récurrent que l'UFAL dénonce en vain chaque année, cet important financement déguisé d'un culte, cette tribune que rien ne justifie, ce traitement de faveur scandaleux accordé à l'église catholique, cet affichage scandaleux de la part d'un maire en exercice d'une préférence religieuse particulière, ce non-respect de la liberté de conscience, ce piétinement de l'égalité des citoyens et pour finir une neutralité qui fait en la matière particulièrement défaut.

L'UFAL de La Réunion vous interpelle officiellement, pour que tous les moyens administratifs et légaux dont vous disposez monsieur le Préfet, soient utilisés pour rappeler la loi au maire du Tampon, pour que les options religieuses d'un édile, aussi respectables soient-elles, ne s'imposent pas à tous les citoyens divers et variés de notre île, pour que cette grande fête populaire soit tous les jours de son ouverture, du 7 au 18 janvier inclus, celle de tous les réunionnais, quelles que soient leurs convictions, croyances et philosophies de vie, pour que la loi 1905 soit tout simplement enfin respectée.

Pour l'UFAL Réunion

Le président : Daniel Cadet