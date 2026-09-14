Mèt la limièr dosi nout' zalor, po pa li pèrd son briyan !

Dans un paysage culturel et littéraire trop souvent enclin au bruit et à la posture, Georges Lazarre a toujours préféré le murmure des belles lettres à l'éclat de la notoriété. Journaliste à l'esprit "aiguisé" et écrivain à la plume "dentellière", ce véritable orfèvre du mot juste et passeur d'histoire a traversé le paysage culturel et institutionnel de La Réunion avec l'élégance discrète d'un homme de conviction. Sans jamais chercher pour lui-même la lumière, il aura dédié sa vie à éclairer celle des autres. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Originaire de Saint-Paul et installé à Saint-Leu, cet homme d’une élégance rare portait en lui un amour profond d'abord pour sa famille, pour ses habitants, son Île, la culture, l'histoire et patrimoine. Son engagement pour la cité s'est concrétisé au plus près du terrain, dès ses débuts à KOI (Kanal Océan Indien), puis en tant que journaliste passionné au Journal de l'Île de La Réunion dont Jacques Tillier rédacteur en chef et équipe disaient de lui " Un artiste de l’écrit, en particulier, dont on sait qu’il avait encore tant à exprimer, à rédiger pour garder, et nous éclairer, la flamme de la mémoire et de l’Histoire à laquelle il offrait son âme et sa plume (*) son talent de conteur n’avait d’égal que sa modestie et sa discrétion. La Réunion perd une belle âme ". (Source JIR).

Il choisit par la suite de mettre l'art de ses mots et la finesse de son esprit au service de la mairie de Saint-Paul sous la mandature d'Huguette Bello, avant de rejoindre le Conseil Départemental au sein du service de communication. C'est là, auprès du président Cyrille Melchior, qu'un lien profond de confiance et de respect mutuel s'est noué et consolidé au fil des années, témoignant du sérieux, de la rigueur et de la loyauté inébranlable de cet homme remarquable. Le président Melchior lui portait une estime constante, ne tarissant jamais d'éloges ni de marques de soutien, et ce jusqu'à ses dernières heures, un attachement sincère et profond dont j'ai moi-même été le témoin.

- Une plume engagée et fidèle au service du territoire -

Si sa plume s'imprégne du réel et du journalisme, c'est pour mieux élever en poésie. Artisan du vers au sein de la Société des Poètes Français, Georges Lazarre écrivait toujours avec une totale sincérité et passion sans aucune posture. De Souffle du temps au Créole Réunionnais, en passant par ses hommages gourmands et tendres au patrimoine culinaire "péi" et aux Femmes et Hommes dévoué(e)s, ses œuvres littéraires n’ont jamais été un piédestal personnel, elles étaient un miroir offert aux Réunionnais pour contempler la beauté de notre propre culture

Ce virtuose des mots appartenait à ces consciences précieuses que l’on gagne à lire parce qu’il n'écrive que pour transmettre l'essentiel, l'art de transformer de simples mots en une œuvre précieuse. Loin des vanités du monde, il a fait de la sauvegarde de la culture et de la langue créole, du respect des traditions et de la transmission de la mémoire des anciens, le combat paisible de toute une vie. Il ne s'imposait pas, il accompagnait. Il ne clamait pas, il murmurait à l'âme de notre terre.

- Léritaz nout péi en lèr o Gayar Festival -

À quelques jours du Gayar Festival, qui se tient du 2 au 4 octobre 2026 au Parc Colosse de St-André. Pour cette cinquième édition, la Ville de St-André et l'Association KOMKILÉ ont le privilège d'avoir pour marraine cette année la grande Marie-Claude Philéas, dite " Votia ", figure emblématique du maloya, digne héritière de Granmoun Lélé qu'elle incarne avec grâce.

Dans le prolongement immédiat s'ouvre un espace littéraire rendant pleinement hommage à l'empreinte de Georges. Au cœur du "Village Lazarre", plusieurs de ses ouvrages sont mis à lumière, aux côtés de l'ouvrage "Léritaz nout zansèt Stella" (Éditions Komkifo), scellé par sa toute dernière préface.

Le village s'enrichit également de parutions récentes, à l'instart "À la source" de Diana Léocadie ou celui de Jean-Michel Jauze "Le silence de la honte". Toute l'equipe Éditions Komkifo, Zakaria Mall, Stéphane Dépêche, Jean-Franchin Eve, Nathalie Araboux avec sa générosité du cœur, sa simplicité naturelle, sa discrétion bienveillance et sa bonne humeur contagieuse, ainsi que leurs collaborateurs, aura le grand plaisir de vous inviter à l'évasion à travers une sélection d'ouvrages aussi riche que variée.

Cet événement populaire vous fera vibrer et immerger dans la culture créole dans toute sa diversité et de toute sa richesse, musique, ateliers, kabar, ron kosé, villages du livre et exposants, fonnkèr, gastronomie, danse, savoir-faire traditionnel. Et, un point fort, une journée dédiée au scolaire appelée "Lékol Gayar".. (Source Komkifo).

Mettre en lumière Georges Lazarre aujourd’hui, c’est saluer une figure marquante de la presse locale, des institutions et de la vie littéraire. Comme le soulignait le président Cyrille Melchior "La Réunion perd une belle voix au verbe doux, léger et ancré dans les racines de son Île enchantée. Ses œuvres, sa poésie et ses livres resteront à jamais gravés dans le patrimoine culturel local (*) je perds un ami et un compagnon de route dont l'humilité égale le talent…" (Source du Conseil Départemental).

Par son parcours exceptionnel et l'héritage d'une œuvre profondément humaine, Georges inscrit durablement son nom au panthéon de la mémoire Réunionnaise. Merci, pour la lumière et l'humanité que tu as offertes à notre terre. Alé, mi lès a zot dosi sét pansé de nout ban granmoun :" La lamp nout nation i gard' pa dosou la tab', i mét ali an lèr pou éklèr partou, pou kè la mémwar i perd pa son somin".

Jean Claude Comorassamy