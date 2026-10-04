Mobilisation des lycéens : appel à la plus large concertation pour rechercher dans le dialogue une réponse consensuelle aux revendications

En France, des jeunes se sont mobilisés pour lutter contre le délabrement de leurs lycées, le manque de moyens accordés par l’État au financement du service public de l’Education et contre l’utilisation de la plateforme numérique Parcoursup qui a tendance d'exclure des néo-bacheliers, titulaires du premier grade universitaire, de leur droit d’accéder à l’Université. (Photo Richard Bouhet /www.imazpress.com)

La réponse la plus visible de l’État a été la répression par des méthodes rappelant les violences policières contre le mouvement des gilets jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites (gaz lacrymogène, tirs de flashball...) avec des blessés graves parmi les jeunes manifestants.

Cette mobilisation a atteint La Réunion. Localisée au départ dans le Sud, elle s’est étendue vendredi dans d’autres régions de notre pays. Elle a lieu dans un contexte de crise sociale permanente et aggravée causé par un régime politique qui maintient les Réunionnais dans le sous-développement.

Ce sous-développement est caractérisé par une société coupée en deux avec une classe privilégiée, une majorité de pauvres et une classe moyenne inexistante, par le chômage de masse depuis plus de 50 ans, par la persistance de la pauvreté pour une grande partie de la population, par la grave pénurie de logements adaptés au pouvoir d’achat des Réunionnais, par un coût de la vie intolérable sont le lot quotiidien des masses populaires .

Ceci rappelle que la paix sociale est une illusion qui repose sur un équilibre très précaire.

Ce contexte peut faire craindre à un embrasement général au moindre dérapage.

La jeunesse réunionnaise est particulièrement touchée par la pauvreté, face à l’impossibilité d’avoir un travail correctement rémunéré dans son pays. Dans ces conditions, travailler pour réussir scolairement reste un des rares moyens d’échapper au choix de vivre dans la misère à La Réunion ou d’émigrer en France.

Pour le PCR, La mobilisation des jeunes qui revendiquent des moyens pour travailler correctement doit

être largement soutenue, c’est le début d’une prise de conscience qu’il faut encourager.

La pire des réactions serait l’importation à La Réunion de la répression exercée en France contre les

lycéens.

Le PCR invite à la plus large concertation entre les jeunes, l’État et les collectivités concernées pour que

s’établisse un dialogue permettant de rechercher dans le dialogue une réponse consensuelle aux

revendications.