Mobilisation historique pour la justice sociale et la dignité de La Réunion : face à l’urgence, nous faisons front

Ce mercredi matin, nous étions présentes au Jardin de la Liberté devant la Préfecture, aux côtés de la délégation de la majorité municipale de Saint-Denis conduite par la maire Ericka Bareigts, ainsi que de nombreux maires, élus, associations, enseignants et citoyens venus de toute l’île.

Cette mobilisation forte et unitaire envoie un message clair : la situation sociale de La Réunion ne peut plus être ignorée par l’État. À travers les témoignages entendus, ce sont les réalités quotidiennes de notre population qui se sont exprimées avec dignité et détermination. Nous saluons le courage des habitants, notamment ceux du Chaudron, qui ont partagé leurs inquiétudes avec sincérité.

- Des alertes répétées face à des coupes budgétaires brutales -

En tant qu’adjointes au maire de Saint-Denis et conseillères départementales, nous alertons l’État depuis des années sur les conséquences catastrophiques de ces prises de décisions étatiques déconnectées de nos réalités territoriales. Aujourd’hui, les faits sont là :

• L’effondrement des contrats PEC : passer de 10 000 contrats en 2025 à seulement 4 000 en 2026 menace directement nos écoles, nos associations, nos emplois verts et nos services publics. Derrière ces chiffres, des femmes et des hommes perdent un tremplin essentiel vers l’emploi et la dignité.

• Le sacrifice du logement social : alors que plus de 53 000 demandes sont en attente et que la précarité s’aggrave, la baisse de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) constitue un signal alarmant.

- Un appel à la responsabilité : défendre l’emploi, le logement et la dignité -

Asphyxier notre tissu associatif, freiner l’accès au logement et supprimer les contrats d’insertion face à la vie chère est intenable. Notre combat dépasse la question budgétaire : il exige une véritable justice sociale.

Avec l’ensemble des élus socialistes, nous resterons pleinement mobilisées pour que La Réunion ne soit pas oubliée et que ses droits soient respectés.

Brigitte Adame

2ème Adjointe au Maire de Saint-Denis

Conseillère Départementale Saint-Denis III



Monique Orphé

4ème Adjointe au Maire de Saint-Denis

Conseillère Départementale Saint-Denis I