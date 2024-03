Modifier la prise en charge des ALD sera une honte de la République !

Le gouvernement travaille à bras-le-corps à toutes les possibilités de faire des économies sur le dos des plus fragiles et plus malades. C'est ainsi qu’il a affiché sa volonté de faire de l'économie dans le secteur de la santé. Dans le viseur le régime des Affections de Longue Durée (ALD) (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Après le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments, sur les actes médicaux et paramédicaux, les transports sanitaires, les contrôles des congés maladies, le déremboursements de certains médicaments, les augmentations des mutuelles...Le voilà sur la piste d'une réflexion sur la pertinence du système des ALD actuel !



Le dispositif des Affections de Longue Durée a été mis en place dès 1945 lors de la création de la sécurité sociale. Autrefois appelé "Maladie de Longue Durée" ( MLD) vise à soigner et à protéger les personnes atteintes à des maladies longues et coûteuses en les exonérant de toute participation financière.

Mais voilà, même à l'approche des élections européennes (3 mois), le Ministre délégué de la santé Frédéric Valletoux enfonce le clou

en indiquant que " des pistes de réformes des ALD sont actuellement à l'étude ". "Un nouveau coup porté aux personnes malades " dénonce vivement France Assos Santé et des dizaines associations.



La question se pose, bien que le dispositif a été modifié en 2011 (source S.S) en supprimant des infections de la liste des ALD,

dont l'hypertension artérielle. Aujourd'hui la liste compte une trentaine d'affections, dont les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques, l'epilepsie, la maladie d'Alzheimer.... etc. Est-ce-que les ALD ne vont plus être

pris en charge à 100% ?

En finalité, y a-t-il une volonté politique de "démantèlement " des ALD ou de faire de l'économie en "faisant les poches" des patients malades et en pleine souffrances ? Des économies à quel prix M. Le Ministre ? Modifier la prise en charge financière des ALD c'est certainement un pari risqué, à l'heure où la population est confrontée aux déserts médicaux et à la crise des hôpitaux qui s’intensifie... Mais que pensent nos parlementaires ?



Jean Claude Comorassamy.