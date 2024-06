Mon soutien se porte à Léopoldine Settama-Vidon et de Ginot Rajany

Pour le 30 juin et 7 juillet prochains, j’apporte tout mon soutien à la candidature de Léopoldine Settama-Vidon et de Ginot Rajany, candidats aux élections législatives dans la cinquième circonscription (Photo : www.imazpress.com)

Femme combative, engagée, déterminée, elle est la plus à même de porter notre voix au sein de cette haute institution qu’est l’Assemblée Nationale et de défendre l’Avenir de La Réunion et des Réunionnais.

De par son parcours professionnel et personnel, Léopoldine Settama-Vidon est au plus près de vos préoccupations et des difficultés que vous rencontrez quotidiennement. Elle saura demain défendre vos intérêts auprès des instances nationales avec conviction et cœur.

Aujourd’hui plus que jamais, il est de notre devoir chers concitoyens de prendre notre destin en main et d’agir. Faisons confiance en cette Femme compétente et de parole.

J’ai confiance en vous. Faisons toutes et tous un vote responsable pour Léopoldine Settama-Vidon et Ginot Rajany dès le premier tour le 30 juin.

Sabrina Ramin

Conseillère régionale et municipale d’opposition de Saint Benoît