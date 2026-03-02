Municipales 2026 à Saint-Pierre : Virginie Gobalou Erambranpoulle présente son programme et sa liste

Nous présentons notre programme pour Saint-Pierre, que nous distribuons depuis fin janvier. Un projet ambitieux, structuré et profondément ancré dans les réalités du terrain. Fidèles à nos valeurs de justice sociale, de respect, d’écoute et de responsabilité, nous portons une vision claire : améliorer concrètement le quotidien des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois, dans tous les quartiers. (Photo www.imazpress.com)

En novembre dernier, nous avons distribué notre premier tract de lancement. Il marquait officiellement la naissance de notre mouvement politique Convictions Réunion et le début d’un travail collectif fondé sur des projets longuement réfléchis, étudiés et construits pour notre ville de Saint-Pierre.

En janvier, nous avons organisé notre meeting de lancement. Ce fut un moment fort, un temps de rencontre et d’échange avec les habitants. Nous avons pu dialoguer, écouter, partager notre vision et réaffirmer notre engagement pour l’avenir de notre territoire.

À cette occasion, nous avons présenté les membres de notre équipe, des femmes et des hommes engagés, issus d’horizons professionnels variés, apportant chacun leur expertise et leur connaissance du terrain :

● Richard RIGAUDIN, directeur d’établissement scolaire

● Marie Josée FAYS, technicienne référente dans le milieu social

● Emmanuel TOURTEAU, directeur d’établissement médico-social

● Isabelle TURPIN, professionnelle engagée dans le domaine du handicap

● Jean-Yves LATCHIMY, professeur d’histoire-géographie

● Anne ETHEVE, artisane passionnée de culture et de patrimoine local

● Yann LAFUTEUR

Cette diversité de parcours et de compétences illustre la richesse de notre équipe. Elle reflète notre volonté de bâtir un projet municipal ancré dans la réalité, nourri par l’expérience de terrain et porté par des citoyens profondément attachés à Saint-Pierre.

C’est aujourd’hui un réel honneur de présenter notre programme.

Nous affirmons une conviction forte : une politique municipale doit être utile, efficace et proche des habitants. Notre projet repose sur quatre piliers essentiels : la proximité, l’efficacité, la responsabilité éthique et l’innovation territoriale. Nous plaçons la famille au cœur de notre action et faisons de l’éducation, de la sécurité, de la cohésion sociale, de l’environnement et du développement économique nos priorités.

Se loger est aujourd’hui très complexe. Nous réunirons dès le début de la mandature, les bailleurs sociaux et les partenaires, c’est une nécessité ! Nous voulons construire intelligemment et durablement, lutter contre l’habitat indigne et garantir une attribution transparente des logements. Le projet « Pierrefonds Village », écoquartier de 300 logements, s’inscrit dans cette ambition d’un développement maîtrisé et à taille humaine.

Nous renforcerons la cohésion sociale à travers la création de maisons de quartier, d’une plateforme de répit pour les aidants, le développement du transport solidaire et le soutien accru aux familles les plus fragiles, nous mobiliserons pour cela, le CCAS et nous nommerons un élu délégué à l’économie sociale et solidaire.

La sécurité fera l’objet d’un engagement ferme et responsable : renforcement des effectifs de police municipale, vidéoprotection intelligente et actions de prévention dans les quartiers sur les dures réalités auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés : drogues, alcoolisme, violences. Nous désignerons un élu délégué à la sécurité. L’éducation sera une priorité absolue, nos petits méritent mieux, nous devons les porter vers un meilleur avenir : réhabilitation et modernisation des écoles, nouvelles constructions, développement du numérique éducatif, activités périscolaires renforcées et adaptées et mise en place d’un « Pass Éducation Saint-Pierre » pour permettre un accès aux transports, au sport et à la culture. La jeunesse nous lance un appel à l’aide, nous devons les accompagner ! Nous organiserons un Salon de la Jeunesse dans notre ville avec la présence de nos partenaires, CCIR, CHU, CFA, IUT, les organismes de formations. Un accompagnement, une orientation, une formation, un travail !

Nous prévoyons des aires de jeu ainsi que des espaces de sports en plein air pour que nos jeunes et moins jeunes puissent se retrouver et bouger ensemble. Nous porterons également une attention particulière et ambitieuse pour la santé et le handicap : création d’un pôle santé communautaire, nomination d’un élu référent handicap, formation de notre personnel pour un meilleur accueil de personnes en situation de handicap dans nos services, mais aussi à l’école. Naturellement, notre liste comporte des personnes en situation de handicap et des professionnels du handicap, nous agirons pour une ville accessible à tous, une ville inclusive !

En ce qui concerne la mobilité : le développement des mobilités douces, l’aménagement de parkings en silo et une étude des grands projets de desserte du territoire.

Préserver notre littoral, protéger notre lagon, reverdir nos quartiers, soutenir nos associations sportives et culturelles, dynamiser nos commerces et nos zones d’activités : notre projet positionne Saint-Pierre comme un pôle économique et touristique du Sud, attractif et durable.

Enfin, nous nous engageons pour une gouvernance transparente et participative : comité citoyen consultatif, conseils des jeunes et des séniors, bilan annuel de mandat, permanences de proximité et restauration du service d’écrivains publics.

Nous croyons en une gestion communale humaine, juste et courageuse. Chaque avis compte. L’avenir se construit ensemble.

Notre projet est prêt.

Nous présentons officiellement notre liste déposée depuis le jeudi 19 février.

Nos colistiers sont des femmes et des hommes issus de la société civile.

Des personnes d’expérience, volontaires et déterminées à s’engager pour notre belle ville de Saint-Pierre.

Des professionnels de la santé, du handicap, de l’éducation, de la culture, de l’urbanisme et de la sécurité, des artistes, des personnes sans activité, des personnes en situation de handicap, des jeunes, des agriculteurs, des professeurs, des administratifs, des artisans et des chefs d’entreprises. Saint-Pierre est très bien représentée.

(Richard RIGAUDIN, Marie Hélène AULLAND, Alain OUPA-BAÏRY, Marie Josée FAYS, Emmanuel TOURTEAU, Georges NASSIBOU, Marie SELLAYE, André Joron, GAIRAUD Gilles).