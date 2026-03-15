Municipales 2026 : je prends acte ce soir des résultats à Saint-Benoît

Je prends acte ce soir des résultats à Saint-Benoît, des résultats que mon équipe et moi-même ne contestons pas. Nous respectons le choix exprimé par les électeurs. (Photo d'illustration Stéphane Laï-Yu/www.imazpress.com)

Je tiens à remercier en premier lieu mes colistiers, nos militants et nos sympathisants qui m’ont soutenu et qui ont fait preuve d’un engagement et d’un travail acharné.

Pour autant, ce soir n’est pas une fin, mais un début.

Nous resterons présents pour la population, comme nous l’avons toujours été. Nous continuerons notre combat pour une ville plus solidaire et plus agréable à vivre. Nous mènerons une opposition cohérente et fidèle aux attentes de la population.

Je remercie enfin tous nos électeurs, toutes celles et ceux qui ont cru en notre vision et en notre projet. Notre ligne restera la même.

Le combat continue.

Jean-Hugues RATENON