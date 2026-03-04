Municipales à Saint-Benoît : rien n’a été dit en faveur des agents communaux

La section syndicale CFTC de la mairie de St Benoit est apolitique, nous restons concentrés sur les réelles missions qui sont les nôtres, c’est-à-dire de défense, d’accompagnement, d’aide aux agents de la collectivité (Photo : sly/www.imazpress.com)

Toutefois, lors du débat télévisé, nous regrettons que rien n’a été dit en faveur des agents communaux. Nous profitons donc de cette échéance électorale pour faire savoir que notre syndicat demandera une audience aux prochains élu.es afin d’échanger sur des dossiers en attentes, leur faisant part de nos revendications constructives. Notre syndicat, censé être un partenaire social est tous les jours sollicité sur plusieurs points (Conditions de travail, moyens matériels, avancements…). Depuis fin 2025 nous sommes surtout interpelés concernant la "Titularisation et les Primes".

Nous faisons ce rappel qu’il devient urgent de prévoir l’instauration d’un plan de titularisation car beaucoup d’agents se demandent sur quoi est basé du choix des bénéficiaires. Ils nous font part qu’ils se sentent lésés malgré leur ancienneté et leur investissement personnel. Après avoir concerté avec un autre représentant syndical élu aux instances, il s’avère "qu’il n’existe pas de plan de titularisation".

Il serait judicieux que les représentants du personnel communal soient associés à la discussion sur ce dossier afin d’apporter une transparence sur les réels critères et conditions d’exécutions de cette promotion interne tant attendue par des agents communaux de Saint-Benoit, mesure qui est appliquée depuis quelques mois et sans concertations.

La mise en place d’une commission d’attribution serait juste, équitable et ferait atténuer cette rumeur "de choix politique". Enfin, nous en profiterons notamment pour discuter de l’attribution des primes aux agents, même question qui se pose, les critères ? Nous préconisons dès à présent qu’Il faudrait étudier la piste de la pénibilité au travail.

"Le dialogue social est une passerelle vers le cheminement d’un vrai partenariat dans l’intérêt d’un service public de qualité".

Pour le bureau de la section CFTC de la mairie de Saint-Benoit

Fabrice Juppin de Fondaumière