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Tribune libre de la fédération réunionnaise du Parti Socialiste

Municipales : la gauche confirme sa progression et remporte des victoires importantes

  • Publié le 22 mars 2026 à 23:30
  • Actualisé le 22 mars 2026 à 23:41
installation conseil municipales Saint-Denis

À l’issue de ce second tour, la gauche confirme sa progression et remporte des victoires importantes. Ces résultats démontrent que lorsque la gauche se rassemble, elle gagne. L’union a fonctionné et a permis de porter des projets ancrés dans les réalités de nos communes, fondés sur la justice sociale, la solidarité et le développement local. (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Malgré les tentatives de recomposition et les soutiens exprimés, l’extrême droite ne parvient pas à convaincre les électeurs qui ont fait le choix de projets solidaires et ancrés dans leur quotidien.

Nous adressons nos félicitations aux maires élus et à leurs équipes, notamment à celles et ceux qui accèdent pour la première fois à ces responsabilités et leur souhaitons pleine réussite au service des Réunionnaises et des Réunionnais.

Nous saluons également la progression significative de la représentation des femmes à la tête des communes. Cette évolution constitue un signal fort pour l’égalité et le renouvellement de la vie démocratique locale.

Ericka BAREIGTS
La fédération réunionnaise du Parti Socialiste

Tribune libre, PS

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