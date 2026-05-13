Mutation enseignants : pourquoi pas un concours local?

Comme chaque année, à l’approche des mutations interacadémiques, la question des enseignants réunionnais contraints de partir exercer en France hexagonale revient dans le débat public. Et comme chaque année, des familles réunionnaises vivent difficilement cet éloignement. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Il faut rappeler une réalité simple : une séparation à 11 000 kilomètres n’a rien de comparable avec une mutation entre le sud et le nord de la France. À La Réunion, ces départs entraînent souvent des conséquences familiales, financières et humaines bien plus lourdes.

Depuis plusieurs années, plusieurs pistes de réflexion méritent d’être mises sérieusement sur la table.

La première concerne la création d’un concours d’affectation locale pour l’enseignement secondaire à La Réunion. Ce système existe déjà dans certaines académies ultramarines comme Mayotte ou la Guyane. Et à La Réunion, c’est déjà le cas pour le premier degré avec le CRPE : les enseignants formés et recrutés ici restent ici.

Évidemment, cette idée soulève des interrogations chez certains syndicats enseignants, attachés à la mobilité nationale. Mais plusieurs solutions peuvent être envisagées : commencer par quelques filières avant une éventuelle généralisation, ou encore faire coexister un concours local avec le concours national actuel afin de laisser le choix aux candidats.

Ce n’est pas à moi seul de décider quelle est la meilleure option. C’est justement pour cela qu’il est nécessaire de réunir autour de la table l’État, les élus, les syndicats enseignants et les premiers concernés : les enseignants réunionnais eux-mêmes.

L’autre piste importante concerne les CIMM — Centres des intérêts matériels et moraux. Aujourd’hui, ce dispositif permet déjà d’obtenir 1.000 points dans les mutations. Mais les critères pourraient être revus afin de mieux prendre en compte la situation des enseignants réunionnais et renforcer leurs chances de revenir travailler sur leur territoire.

Ces évolutions nécessitent des modifications législatives et réglementaires. Elles ne pourront avancer qu’avec une volonté commune entre l’État, les parlementaires et les acteurs du monde éducatif.

Chaque année, à la même période, nous faisons le même constat et lançons les mêmes alertes. À un moment, il faudra choisir : agir concrètement ou accepter que cette situation se répète indéfiniment.

En espérant que ces pistes de réflexion trouvent l’écho nécessaire à l’évolution de la situation.

Pour le mouvement Demain Ensemble.