Non à la hausse du prix des carburants : les travailleurs et la population réunionnaise ne peuvent plus payer !

Cette hausse intervient dans un contexte économique déjà extrêmement difficile pour de nombreux travailleurs, retraités, demandeurs d'emploi et familles réunionnaises. Alors que le coût de la vie ne cesse de croître, que les dépenses alimentaires, les loyers, les assurances et les charges du quotidien pèsent lourdement sur les budgets, cette augmentation constitue une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des Réunionnais (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour les salariés, cette situation est particulièrement préoccupante. Chaque jour, des milliers de travailleurs sont contraints d'utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette hausse du prix de l'essence représente donc une baisse directe de leur revenu disponible et accroît encore les difficultés rencontrées par de nombreux ménages.

Chaque augmentation du prix de l'essence a des conséquences directes sur le budget des ménages, sur les déplacements domicile-travail, sur les activités professionnelles et sur la vie quotidienne de milliers de citoyens.

La CFTC souhaite attirer l'attention de Monsieur le Préfet sur le mécontentement grandissant de la population et de prendre pleinement la mesure de cette situation et de relayer auprès du Gouvernement les inquiétudes légitimes de la population réunionnaise.

Nous appelons les élus locaux, les parlementaires ainsi que l’ensemble des décideurs publics à assumer leurs responsabilités en défendant les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais, ainsi que ceux des travailleuses et des travailleurs qui contribuent chaque jour à la richesse et au dynamisme de notre île. Il est désormais indispensable d’engager, des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre la vie chère et préserver le pouvoir d’achat de la population.

La CFTC le dit avec force, trop de familles sont déjà en difficulté. Trop de travailleurs peinent à joindre les deux bouts malgré leur engagement quotidien.

Il est urgent de mettre en place des mesures permettant de préserver le pouvoir d'achat, de soutenir les travailleurs et de garantir une meilleure justice sociale pour tous les Réunionnais.

La CFTC Réunion-Mayotte restera mobilisée aux côtés des salariés et de l'ensemble de la population pour défendre leurs intérêts et faire entendre leur voix.

Le pouvoir d'achat des travailleurs n'est pas négociable. La dignité des Réunionnais doit être respectée.

CFTC REUNION / MAYOTTE