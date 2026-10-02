Quatre mineurs placés en garde à vue, des investigations sont en cours pour vérifier des liens avec la mobilisation lycéenne

Ce vendredi 2 octobre 2026, des mineurs ont été mis en garde à vue, selon la procureure de la République, Véronique Denizot. Des investigations sont en cours pour déterminer si des liens existent avec la mobilisation lycéenne. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon le parquet, un mineur a été mis hier en garde à vue pour feu de poubelle, aucun lien avec le mouvement lycéens de ce vendredi. Un mineur a été mis en garde à vue pour feu de poubelle à Saint-Denis.

Et deux mineurs en garde à vue sur Sainte-Marie pour feux de poubelle également.

Des investigations sont en cours, pour une "vérification du lien avec la mobilisation lycéenne".

Ces mineurs sont pour l'instant présumés innocents.

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