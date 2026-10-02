Saint-Denis : soupçonné d'attouchements sexuels sur un enfant, un enseignant suspendu à l'école maternelle Eudoxie Nonge

Un enseignant de l'école maternelle Eudoxie Nonge à Sainte-Clotilde (Saint-Denis) a été suspendu de ses fonctions le mercredi 23 septembre 2026, a confirmé le rectoral à Imaz Press ce vendredi. L'académie n'a pas précisé la raison de la suspension. Selon nos informations le professeur est soupçonné d'attouchement sur une enfant (Photo d'illustration wwww.imazpress.com)

Selon les premières investigations, le professeur des écoles aurait eu pour habitude de s'enfermer à clé dans sa classe en compagnie d'enfants. Un inspecteur de l'académie lui récemment a signifié que cela est interdit.

L'inspecteur a remonté les faits au rectorat qui a pris la décision de suspendre l'enseignant.

Dans le même temps, inquiets du changement de comportement de leur fille, des parents ont déposé une main courante au commissariat Malartic (Saint-Denis) après avoir questionnée la fillette.

- Un professeur des écoles déjà mis en détention pour viols sur mineures à Saint-Denis -

Cette affaire arrive quelques jours après l'incarcération d'un professeur de l'école Michel-Debré, au Chaudron à Saint-Denis, soupçonné de viols et de violences sexuelles sur mineures, de nouveaux signalements de victimes ont été émis auprès du parquet de Saint-Denis.

Ce dernier avait été suspendu par le rectorat le jeudi 17 septembre 2026.

Dans ce dossier, si quatre fillettes sont formellement identifiées, "nous avons à craindre, compte tenu des éléments du dossier, d'autres enfants victimes", a déclaré ce mercredi 30 septembre 2026 la procureure de la République. La parquetière a annoncé une rencontre prochaine avec les parents de cet établissement scolaire.

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