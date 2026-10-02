À retenir ce soir : Choose Outre-mer, cancer du sein, chèque gaz solidaire, grogne lycéenne et attouchements sexuels présumés sur mineur

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 2 octobre 2026 : - Choose Outre-mer : 43 millions d'euros d'investissement pour un projet de traitement du cancer à La Réunion - Cancer du sein : à La Réunion, les femmes de 50 à 74 ans invitées à se faire dépister - Saint-Paul lance le chèque gaz solidaire pour bénéficier d'une bouteille de gaz à 10 euros - [Photos-Vidéos] Grogne lycéenne : 28 personnes ont été interpellées dont 26 mineurs, cinq policiers et un gendarme blessés - Saint-Denis : soupçonné d'attouchements sexuels sur un enfant, un enseignant suspendu à l'école maternelle Eudoxie Nonge

À l'initiative de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, la première édition de Choose Outre-mer a réuni plus de 150 entreprises ce jeudi 1er octobre 2026. Les projets 100 projets recensés dans les territoires représentent près de 6 milliards d'euros d'investissements privés et publics. À La Réunion, le projet présenté est celui d'une usine de nanoparticules d’or pour le traitement du cancer (Torskal, 43 millions d'euros).

À l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la prévention du cancer du sein, les partenaires institutionnels et les acteurs de terrain se mobilisent. L'Agence régionale de Santé de La Réunion, la CGSS Réunion et Cap Onco Réunion invitent les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister. Une détection précoce du cancer du sein améliore les chances de guérison et permet d’en réduire la mortalité. À La Réunion, plus de 500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, 88 femmes en décèdent en moyenne chaque année.

Ce vendredi 2 octobre 2026, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, a lancé le chèque gaz solidaire. Une nouvelle aide du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) permettant aux personnes les plus fragiles qui remplissent les conditions d’éligibilité d’acheter leur bouteille de gaz à 10 euros auprès d’un réseau de 18 revendeurs installés sur le territoire. Une aide bienvenue en ces temps de vie chère et de hausse des prix des carburants.

Parti d’Île-de-France, le mouvement de mobilisation et de blocage des lycées s'est étendu à La Réunion. Ce vendredi 2 octobre 2026, de nombreux lycéens se sont mobilisés devant leurs établissements aux quatre coins de l'île. À Saint-Pierre et au Tampon, des tensions ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs manifestants ont été interpellés et des policiers ont été blessés. Selon le rectorat de La Réunion, 17 lycées sont touchés par des mouvements. À la base de cette colère, le manque de professeurs, des établissements jugés insalubres, et la dégradation des conditions d’apprentissage. Une "colère légitime" pour les syndicats de La Réunion. Dans l'île, un Conseil académique de la vie lycéenne va être organisé. La préfecture annonce le bilan de cette journée : 28 personnes ont été interpellées dont 26 mineurs, cinq policiers et un gendarme ont été blessés.

Un enseignant de l'école maternelle Eudoxie Nonge (Sainte-Clotilde) a été suspendu de ses fonctions le mercredi 23 septembre 2026, a confirmé le rectoral à Imaz Press ce vendredi. L'académie n'a pas précisé la raison de la suspension. Selon nos informations le professeur est soupçonné d'attouchement sur une enfant.