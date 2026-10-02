[Photos-Vidéos] Armée de l'air : les avions Rafale de la mission Pégase sont à La Réunion

La mission Pégase est arrivée ce vendredi 2 octobre 2026 sur la base militaire "Lieutenant Roland-Garros" à Sainte-Marie. Au-delà de la rencontre que cette mission, dotée de deux avions Rafale, va permettre avec le public de La Réunion, elle revêt aussi une importance sur le plan stratégique dans la mesure où elle permet à la France d'exercer et de tester sa capacité de projection militaire (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour sa septième édition, Pégase mobilise "près de 300 aviateurs dans un déploiement reliant l’Arctique, l’Indopacifique puis le Proche et le Moyen-Orient", selon le communiqué de presse de l'Armée de l'air. Cette mission Pégase "vise notamment à démontrer la capacité de l’armée de l’Air et de l’Espace à déployer rapidement une force aérienne sur de longues distances et à renforcer son interopérabilité avec ses partenaires".

Pour les Réunionnais, ce sera aussi l'occasion de voir de plus près des avions comme les Rafales, les A330 MRTT Phénix, avions ravitailleurs et de transport stratégique ou A400M Atlas, avion de transport militaire. Regardez.

Selon le colonel Thierry Aguilar, commandant de la Base aérienne 181 de Sainte-Marie, cette mission va constituer un "point de rencontre entre les forces armées, les partenaires régionaux et la population réunionnaise". Regardez.

- Exercer et tester la capacité de projection militaire à La Réunion -

Mais au-delà de cette rencontre avec le public, l'objectif, c'est aussi "d'exercer nos militaires à la réalité puisque nous avons 300 aviateurs et aviatrices qui font voler 9 appareils d'armée de l'air et le fret associé pour réaliser jusqu'à 40.000 km sur 40 jours avec une logistique totalement autonome", comme l'explique le colonel Jean-Christophe, adjoint au chef de la mission Pégase.

Plus spécifiquement, au niveau de La Réunion, l'officier précise qu'il s'agit de "nous assurer de notre capacité à rejoindre à temps la Réunion et les Outre-mer de manière générale en cas de coup dur, en cas de catastrophes naturelles par exemple".

Il précise enfin que la logistique est désormais au point pour ce type de mission, "ces avions nous servent, sur ce tour du monde que nous réalisons, à nous assurer d'avoir la bonne logistique, d'avoir le bon approvisionnement en essence, d'avoir des médecins, d'avoir une petite armée pour pouvoir être autonomes."

- Une rencontre avec les avions militaires -

Sur un plan plus pratique, et ludique, la mission Pegase sera aussi l'occasion pour les Réunionnais de découvrir de plus près ces avions militaires. Le programme est à retrouver ici.

Lundi 5 octobre – Cérémonie en hommage à Roland Garros et survol d’un Rafale

9h00 – Barachois, Saint-Denis

À l’occasion de la cérémonie organisée en hommage à Roland Garros, parrain de la BA 181 et figure majeure de l’histoire de l’aviation française, un Rafale de la mission PÉGASE 2026 survolera la stèle Roland Garros au Barachois.

La cérémonie revêtira cette année une dimension particulière puisqu’elle marquera les 100 ans de la stèle Roland Garros. Elle comprendra notamment la lecture de la dernière citation de Roland Garros, la lecture d’un texte historique retraçant son parcours par l’ANSORAAE ainsi qu’un hommage lu par une classe de défense du collège Jules-Reydellet.

Mardi 6 octobre – Près de 500 jeunes Réunionnais à la rencontre des aviateurs

De 8h00 à 12h30 – Base aérienne 181, Sainte-Marie

La BA 181 ouvrira ses portes à près de 500 jeunes Réunionnais, notamment issus des classes de défense de l’île, pour une matinée consacrée à la découverte de l’armée de l’Air et de l’Espace, de ses missions et de ses métiers.

Au contact direct des aviateurs, les jeunes pourront découvrir les aéronefs présents sur la base, notamment Rafale, MRTT Phénix, A400M Atlas et CASA, rencontrer leurs équipages et participer à différents ateliers.

Cette matinée permettra notamment d’aborder les métiers de l’armée de l’Air et de l’Espace, les missions opérationnelles des différents aéronefs et les parcours proposés aux jeunes.

- Où et quand observer les Rafale dans le ciel réunionnais -

Durant l’escale de PÉGASE 2026, plusieurs passages de Rafale sont programmés dans le ciel de La Réunion. Ils offriront au public différentes occasions d’observer les avions de chasse depuis le sol.

Samedi 3 octobre

10h00 – 10h30 : passages prévus dans différents secteurs de l’île, notamment Saint-André, Saint-Benoît, Pierrefonds, Saint-Gilles, le Col des Bœufs, le Maïdo, le Pas de Bellecombe et l’Anse des Cascades.

14h00 – 14h45 : survol du littoral réunionnais, avec des passages prévus notamment dans les secteurs de SaintAndré, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Philippe, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Étang-Salé, Saint-Leu, l’Hermitage, Boucan Canot, Le Port et Saint-Denis.

Dimanche 4 octobre

15h00 – 15h45 : survol du littoral réunionnais, avec des passages prévus dans différents secteurs de l’Est, du Sud, de l’Ouest et du Nord de l’île.

Lundi 5 octobre

À partir de 9h00 : passage d’un Rafale au-dessus de la stèle Roland Garros au Barachois à Saint-Denis, à l’occasion de la cérémonie commémorative de son centenaire.

Les horaires et itinéraires sont donnés à titre indicatif et restent susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes opérationnelles et des conditions météorologiques.

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