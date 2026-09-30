Violences sexuelles sur mineures à l'école Michel-Debré : de nouveaux signalements effectués auprès du parquet de Saint-Denis

Après l'incarcération d'un professeur de l'école Michel-Debré, au Chaudron à Saint-Denis, soupçonné de viols et de violences sexuelles sur mineures, de nouveaux signalements de victimes ont été émis auprès du parquet de Saint-Denis. Si quatre fillettes sont formellement identifiées, "nous avons à craindre, compte tenu des éléments du dossier, d'autres enfants victimes", a déclaré ce mercredi 30 septembre 2026 la procureure de la République. La parquetière a annoncé une rencontre prochaine avec les parents de cet établissement scolaire. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Cet enseignant exerçait depuis plusieurs années dans cet établissement et avait d'autres activités éducatives et sportives en lien avec des mineurs, il avait organisé des classes délocalisées mer et volcan", d'où la crainte de voir le nombre de victimes augmenter, a déclaré Véronique Denizot en direct sur Antenne Réunion.

Une famille directement concernée a également lancé "Protéz Nout Zanfan". Son objectif : retrouver d'éventuelles autres victimes, y compris au cours des années précédentes.

Protéz Nout Zanfan est joignable par mail à l'adresse : [email protected], sur Instagram et Facebook.

- Une rencontre prochaine organisée entre le parquet et les parents de l'école Michel Debré -

La procureure de Saint-Denis a annoncé une rencontre prochaine avec le rectorat, la police, la médecine légale, l'Association Réunionnaise de l'Aide Judiciaire aux Familles à Sainte-Clotilde de La Réunion (Arajufa), des avocats, les parents de l'école et la communauté éducative" pour expliquer à quel stade est la procédure et comment on peut accompagner au mieux".

Car elle le dit, "la difficulté réside dans le fait que les victimes sont potentiellement des jeunes entre 6 et 11 ans, pour lesquels il faut préserver le récit de la parole, ne pas poser les questions n'importe comment".

- Un signalement en juillet et un professeur évincé seulement en septembre -

Alors que le premier signalement de viols et violences sexuelles a été émis au parquet en juillet 2026, ce professeur a pu encore exercer ses fonctions dans l'établissement Michel Debré du Chaudron, à Saint-Denis, jusqu'en septembre.

Pourquoi un tel délai, a-t-il été demandé à la procureure ? "Le jour où le parquet a été saisi, il fallait saisir les services d'enquête et cela peut prendre du temps car il faut identifier les enfants, recueillir la parole dans des conditions de qualité, dans la salle Mélanie, dans l'Unité d'accueil pédiatrique enfant en danger, il a fallu vérifier la matérialité des faits, confronter les éléments et à ce stade nous ne pouvions en informer le recteur".

Véronique Denizot poursuit : "dès que l'enquête fut bien avancée et le recteur prévenu, ce dernier a pris de suite les mesures de suspension de cet enseignant".

Placé en garde à vue le 17 septembre 2026, l'enseignant de l'école Michel-Debré a été placé en détention provisoire. Le mis en cause a reconnu "partiellement les faits" et encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Une cellule d'écoute et de soutien psychologique a également été mise en place au sein de l'établissement.

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