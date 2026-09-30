Emploi : le chômage augmente et atteint 19 % à La Réunion, la diminution des contrats PEC tire l’emploi public à la baisse

(Actualisé) Le taux de chômage augmente à La Réunion. Il atteint 19 % de la population active (+3 points par rapport au 2ème trimestre 2025). Dans une note de conjoncture régionale publiée ce mercredi 30 septembre 2026, l'Insee, assure qu'à La Réunion, "au 2ème trimestre 2026, l’activité économique est un peu mieux orientée qu’au niveau national : les heures rémunérées évoluent positivement sur l’île sur un an alors qu’elles baissent au niveau national". L'Institut note une chute des emplois dans le secteur public. Ce recul est lié à celui de l’emploi public (-0,9 %), sous l’effet de la baisse des contrats aidés Parcours, Emplois, Compétences (PEC) (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente à La Réunion.

Il atteint 19 % de la population active (+3 points par rapport au 2 trimestre 2025), mais reste cependant bien en deçà de son niveau de fin 2018. La Réunion s’inscrit dans la tendance nationale à la hausse du chômage (+ 0,7 point en un an).

- Baisse de l’emploi dans le secteur public en lien avec la diminution des contrats PEC -

Fin juin 2026, 293.900 salariés travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus. L’emploi salarié baisse légèrement au 2e trimestre (-0,2 %) après un 1er trimestre quasi stable (+0,1 %). Au niveau national, l’emploi salarié est quasi stable ce trimestre (-0,1 %), après un 1er trimestre atone.

Sur un an, l’emploi reste toutefois mieux orienté sur l’île (+0,1 %) entre fin juin 2025 et fin juin 2026, tandis qu’il recule de 0,3 % au niveau national.

Les diminutions d’effectifs dans le secteur public expliquent la baisse de l’emploi salarié à La Réunion au 2e trimestre 2026 : l’emploi public baisse de 0,9 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, il recule un peu plus (-1,1 %), soit 1 000 emplois de moins.

Ce recul est lié à celui des contrats aidés non marchands "Parcours emploi compétences" (PEC). Fin juin 2026, 4 700 personnes bénéficient d’un contrat PEC à La Réunion, soit 3.400 de moins qu’un an auparavant, en raison d’une forte baisse de la dotation nationale dédiée aux contrats aidés.

Au niveau national, l’emploi public est un peu mieux orienté : stable par rapport au trimestre précédent et quasi stable sur un an (+0,1 %).

L’emploi privé, quant à lui, est quasi stable au 2e trimestre 2026 à La Réunion (+0,1 %), et reste orienté à la hausse sur un an (+0,7 %). Au niveau national, si l’emploi privé est quasi stable ce trimestre (-0,1 %), il recule de 0,4 % sur les 12 derniers mois.

Pourtant, sur un an, les contrats d’apprentissage diminuent davantage à La Réunion qu’au niveau national (-5,4 % contre -4,7 %). Sur l’île, ils concernent 12.100 jeunes fin juin 2026, soit 700 de moins qu’un an auparavant.

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- Une baisse des créations d’entreprises -

À La Réunion, 3.960 entreprises sont créées au cours du 2e trimestre 2026 dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles, soit 5 % de moins qu’au 1er trimestre 2026.

Les créations d’entreprises reculent dans les secteurs des "autres services" (-9 %) et du "commerce, transport, hébergement et restauration" (-3 %) par rapport au trimestre précédent. En revanche, elles augmentent dans les secteurs de l’industrie (+21 %) et de la construction (+6 %).

Au 2e trimestre 2026, 64 % des créations d’entreprises sont réalisées sous le régime de la micro-entreprise, soit 4 points de moins qu’au 1er trimestre 2026. Les créations sous le régime de la micro-entreprise augmentent (+2 %) alors que celles sous forme d’entreprises individuelles ou de sociétés reculent par rapport au 1er trimestre (-15 % ). Au niveau national, les micro-entreprises forment une part plus élevée des créations d’entreprises au 2e trimestre 2026 (67 %).

Sur la période allant de juillet 2025 à juin 2026, 1 240 entreprises sont déclarées en défaillance, soit 190 de plus que sur la même période un an plus tôt. La hausse des défaillances d’entreprises est plus importante (+18 %) qu’au niveau national (+5 %).

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