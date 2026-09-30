Saint-Paul : plusieurs manquements constatés sur un programme de logement collectif, la préfecture saisit le procureur

"Ventilation naturelle insuffisante des cuisines et des salles d'eau, non-respect des règles relatives à l’accessibilité, au stationnement et à la sécurité incendie ainsi que l’absence de recours à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude" sont les manquements constatés par la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL). Les services de la préfecture ont procédé au contrôle de plus de 380 logements locatifs. En juin 2026, des logements collectifs ont ainsi fait l’objet d’un contrôle à Saint-Paul par des agents assermentés à la suite d’une dénonciation anonyme. Le maître d’ouvrage a été contacté afin de lui permettre de répondre aux constats effectués lors du contrôle, sans réponse de sa part, le procureur de la République a été saisi le 17 septembre 2026", indique la préfecture. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Sur 383 contrôles, dans la grande majorité des cas, les constructeurs ont procédé aux corrections demandées.

Lorsqu’un contrôle met en évidence des manquements importants, l’Etat en assure le suivi et peut engager des suites lorsque ceux-ci ne sont pas corrigés" assurent les services de la préfecture.

"En juin 2026, des logements collectifs ont fait ainsi l’objet d’un contrôle sur site réalisé par des agents assermentés de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), sur la commune de Saint-Paul, à la suite d’une dénonciation anonyme" affirme la préfecture.

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- Le procureur de la République a été saisi -

Lors de ce contrôle dans la ville de Saint-Paul, plusieurs manquements ont été constatés notamment une ventilation naturelle insuffisante des cuisines et des salles d'eau, le non-respect des règles relatives à l’accessibilité, au stationnement et à la sécurité incendie ainsi que l’absence de recours à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude.

Dans un communiqué publié ce mercredi 30 septembre 2026, les services de la préfecture expliquent : "Les contrôles de construction sont réalisés après la livraison des logements afin de vérifier leur conformité aux règles prévues par le code de la construction et de l’habitation. Ils peuvent être réalisés jusqu'à six ans après la livraison des logements et sont assurés par des agents commissionnées et assermentés de la DEAL dans le cadre de leurs missions de police judiciaire".

Le prochain contrôle, prévu en octobre 2026, portera sur plus de 220 logements et mobilisera quatre agents de la DEAL indique la préfecture. À La Réunion plus de 50.000 familles sont dans l'attente d'un logement.

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