Entre baisse des financements et constructions au ralenti, la crise du logement continue de s'accentuer à La Réunion

La crise du logement à La Réunion continue de se dégrader, et les alertes se font de plus en plus pressantes. En l’espace de quelques jours, les bailleurs sociaux de l’île et la Fondation pour le Logement des défavorisés ont tiré la sonnette d'alarme. Ils dénoncent chacun les fragilités d’un système déjà sous tension et partagent le même constat : la baisse des moyens publics risque d’accentuer une crise structurelle qui touche déjà des dizaines de milliers de personnes. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Première à tirer la sonnette d’alarme, la Fondation pour le Logement des défavorisés déplore les "grands renoncements des pouvoirs publics" face au mal-logement, estimant que les réponses actuelles ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Chaque année, le constat est tristement le même, mais la situation continue de s'aggraver. En 2025, plus de 1.300 enfants n'ont pas été pris en charge par le 115, et ont dormi dans les rues de l'île.

Toujours selon les chiffres de la fondation, en 2025, "quatre Réunionnais sur dix sont impactés par la crise du logement, plus de 2.500 personnes sont sans domicile (+39 % en 7 ans), plus 51.000 ménages sont en attente d'un logement social, un nouveau record, (+72 % d'augmentation depuis 2018), et seulement 1.000 logements très sociaux et sociaux ont été financés en 2025 (-41 % en 5 ans)".

Pour l’organisation, la situation réunionnaise ne peut être comprise uniquement à travers la question budgétaire : elle révèle un désengagement plus profond, politique, face à une crise pourtant bien identifiée.

La fondation insiste sur le caractère structurel du mal-logement à La Réunion, où une part importante de la population peine à accéder à un logement décent.

"La crise du logement est près de deux fois plus importante à La Réunion que dans l'Hexagone et elle est présente sous différentes formes dans les 24 communes de l'île. Défendre le droit à un logement digne et décent, et le droit à un hébergement inconditionnel, est aujourd'hui un besoin vital pour 150.000 personnes mal-logées ou sans logement", a alerté, lors de la présentation du rapport, Matthieu Hoarau, directeur régional de la Fondation pour le logement à La Réunion.

Dans ce contexte, la réduction des moyens alloués au logement ne peut qu'aggraver une situation déjà plus que précaire. Elle traduit, selon elle, un recul de l’ambition publique, alors même que les besoins restent massifs et urgents. En dénonçant ces "renoncements", l’organisation met en lumière un décalage croissant entre les discours et les actes.

- Des financements de l’État en baisse à La Réunion -

Les bailleurs sociaux, eux, dénoncent une chute annoncée des financements de l’État. Au cœur des inquiétudes, la Ligne budgétaire unique (LBU), pilier du financement du logement social outre-mer.

Selon eux, elle "pourrait être ramenée à 27 millions d’euros" en 2026, contre plus de 78 millions en 2025 et 85 millions en 2024. Une trajectoire jugée intenable, et surtout en total décalage avec les besoins du territoire.

Les professionnels parlent d’une "rupture sans précédent dans le financement du logement social à La Réunion", tant l’écart est grand entre les ambitions affichées et les moyens réellement mobilisés.

Pour les acteurs de terrain, la situation est d’autant plus préoccupante qu’elle ne résulte pas d’un manque d’initiatives. Bien au contraire. "La crise actuelle ne relève ni d’une insuffisance de projets ni d’un manque de mobilisation", assurent-ils, rappelant que de nombreuses opérations sont déjà prêtes à être lancées.

Le blocage est avant tout financier. À lui seul, le volume de projets identifiés représenterait plusieurs dizaines de millions d’euros, bien au-delà des crédits envisagés. En clair, les outils existent, les besoins sont identifiés, mais les financements ne suivent plus.

Les conséquences redoutées sont concrètes : les bailleurs évoquent "une chute brutale des mises en chantier", qui aurait pour effet direct d’allonger encore les délais d’attente pour les demandeurs.

Dans un territoire où plus de 50 000 demandes de logements sociaux sont recensées, la pression est déjà considérable. Chaque ralentissement du rythme de construction se traduit mécaniquement par une aggravation du mal-logement, voire par des situations de précarité durable pour certaines familles.

- Des impacts sur l'économie réunionnaise -

Au-delà de l’enjeu social, les professionnels pointent également un risque économique majeur.

Le logement social constitue en effet un moteur essentiel pour le secteur du BTP à La Réunion. "Moins de LBU, ce sont des marchés annulés ou reportés", préviennent-ils. Entreprises, artisans, emplois locaux pourraient être fragilisés dans la foulée de ces baisses de dotation.

La question du logement dépasse ainsi largement le seul cadre social.

D’un côté, les acteurs opérationnels décrivent un blocage immédiat des projets faute de financements ; de l’autre, une organisation nationale pointe une insuffisance plus globale de la réponse publique. La conséquence est la même : un système fragilisé, où les tensions risquent de s’accentuer dans les années à venir.

À La Réunion, où la croissance démographique et les inégalités sociales accentuent la pression sur le logement, ces alertes prennent une résonance particulière. Derrière les chiffres et les arbitrages budgétaires, ce sont des milliers de parcours de vie qui sont en jeu.

Sans inflexion rapide, le risque est celui d’un cercle vicieux : moins de constructions, plus de demandes en attente, et une précarité qui continue de s'aggraver.

Dans ce contexte, la question n’est pas seulement celle des moyens, mais celle de la priorité accordée au logement dans les politiques publiques. Comme le rappellent les acteurs du terrain, l’accès à un logement digne reste l’un des fondements de la cohésion sociale.

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