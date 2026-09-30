Schéma d’Aménagement Régional : l’axe Saint-Pierre-Le Tampon, "grand oublié" du réseau régional

Réunis ce mercredi 30 septembre 2026 au sein de la Commission d’élaboration du Schéma d’Aménagement Régional (CESAR), les élus ont examiné le projet de SAR 2050 avant son arrêt par la Région. Toutefois, l’axe Saint-Pierre-Le Tampon, aurait été "oublié", selon le maire de Saint-Pierre et président de la Civis, David Lorion. L'élu demande que la liaison "cesse d’être traitée comme un simple rabattement". (Photo d'illustration: www.imazpress.com)

"Relier deux villes de plus de 80.000 habitants chacune ne peut être dissocié du réseau régional. Cet axe, l’un des plus utilisé et des plus embouteillé de l’ile, (près de 60.000 véhicules par jour...) est au cœur du développement du Grand Sud, il forme un véritable nœud gordien, qui alimente le trop plein de véhicules également entre l’est et l’ouest de Saint-Pierre", déclare le maire de la ville de Saint-Pierre.

"C’est une question d’équité entre les territoires et de cohérence avec le projet de train", ajoute-t-il.

- Deux grandes villes reliées par... une simple flèche -

Dans le SAR - qui fixe pour 25 ans les grandes orientations d’aménagement de La Réunion entre termes de déplacements - sur la carte du projet "la liaison Saint-Pierre-Le Tampon n’est représentée que par une flèche orange illustrant un principe de rabattement / liaison".

"Autrement dit, la liaison entre la 3ème et la 4ème ville de l’île est placée au même niveau qu’une desserte de quartier, la connexion Pierrefonds / Bois d’Olives par exemple", s'indignent l'élu.

Interrogée par la Civis le 15 septembre, la Région l'aurait confirmé.

- Le Tampon évincé du SAR -

"Sans rattachement de la liaison Saint-Pierre-Le Tampon au réseau régional, la 4ème ville de l’île resterait à l’écart de la colonne vertébrale des transports réunionnais", précise l'élu.

D'autant que le relief ne permettra pas au train Réunion-Express de monter jusqu’au Tampon.

"Les plus de 60.000 usagers qui empruntent chaque jour la RN3 attendent légitimement une réponse à la hauteur", dit-il.

Lors de la Commission d’élaboration du Schéma d’Aménagement Régional, la Civis a également demandé : la transparence sur le foncier : le SAR compte à partir de 2021. Les surfaces déjà urbanisées depuis cette date, et ce qu’il reste réellement à chaque territoire, doivent être rendues publiques, commune par commune, avant l’enquête publique ainsi que le respect des choix locaux.

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