TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-DENIS Un colis suspect mobilise les forces de l’ordre à proximité du Cinépalmes

CARBURANT Le prix du sans-plomb passe à 2 euros/le litre et le diesel à 1.80 euro/le litre à La Réunion à partir du 1er octobre 2026

POUVOIR D ACHAT Le prix des carburants va fortement augmenter en octobre selon la préfecture

voir plus

Saint-André : la police porte secours à deux chiens en situation de maltraitance

  • Publié le 30 septembre 2026 à 12:22
  • Actualisé le 30 septembre 2026 à 13:29
Saint-André : la police porte secours à deux chiens en situation de maltraitance

La police nationale est intervenue le mardi 29 septembre 2026 pour porter secours à deux chiens en situation de maltraitance à Saint-André. Les deux animaux étaient abandonnés dans un jardin d'habitation de la commune. (Photo Police nationale)

Selon le post de la police sur les réseaux sociaux, "les animaux étaient privés de nourriture et d'eau" et "étaient restés depuis plusieurs jours dans leurs propres excréments".

Les deux chiens ont été confiés à l'Association pour l'Education à la Bienveillance Animale (APEBA). 

L'auteur des faits a été interpellé et fera "l'objet de poursuite judiciaire pour maltraitance animale".

www.imazpress.com/[email protected]

Chiens, Maltraitance, Animaux

guest
0 Commentaires