Saint-André : la police porte secours à deux chiens en situation de maltraitance

La police nationale est intervenue le mardi 29 septembre 2026 pour porter secours à deux chiens en situation de maltraitance à Saint-André. Les deux animaux étaient abandonnés dans un jardin d'habitation de la commune. (Photo Police nationale)

Selon le post de la police sur les réseaux sociaux, "les animaux étaient privés de nourriture et d'eau" et "étaient restés depuis plusieurs jours dans leurs propres excréments".

Les deux chiens ont été confiés à l'Association pour l'Education à la Bienveillance Animale (APEBA).

L'auteur des faits a été interpellé et fera "l'objet de poursuite judiciaire pour maltraitance animale".

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