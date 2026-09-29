CyberMois Océan Indien 2026 : l'OCOI lance une tournée régionale de sensibilisation à la cybersécurité

À l'occasion du Cybermois, le mois européen de la cybersécurité qui se tient chaque année en octobre, l'Observatoire de la Cybersécurité de l'Océan Indien (OCOI) et ses partenaires organisent le CyberMois Océan Indien 2026. Cette tournée régionale vise à sensibiliser les organisations privées, les acteurs publics et les associations aux risques numériques. Elle les accompagne aussi dans l'adoption de bonnes pratiques de cybersécurité. La première étape a lieu ce jeudi 1er octobre 2026, de 8h30 à 18h00, au CREPS de Saint-Denis (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette initiative repose sur une conviction : la cybersécurité de notre région passe par la mobilisation des compétences locales. L'OCOI fait ainsi le choix de s'appuyer sur des intervenants du territoire, qui connaissent les réalités et les contraintes des structures de l'océan Indien.

- Le CyberDay by OCOI, ce jeudi 1er octobre au CREPS de Saint-Denis -

La tournée débute à La Réunion le jeudi 1er octobre 2026, de 8h30 à 18h00, au CREPS de Saint-Denis. Cette journée gratuite est organisée en deux volets :

• Volet professionnel (9h00–15h00) : destiné aux entreprises, collectivités et administrations, il s'articule autour de la directive européenne NIS 2, qui va étendre les obligations de cybersécurité à un nombre bien plus large d'organisations et dont la transposition en droit français est en cours, et du Référentiel Cyber France (ReCyF), publié par l'ANSSI en mars 2026 pour préciser les mesures recommandées. Les ateliers portent sur la gouvernance, la résilience face à l'intelligence artificielle, l'audit technique et de code, la conformité documentaire NIS 2 et la gestion des identités et des accès.

• Volet associations (15h30–18h00) : il répond aux fuites de données qui ont touché des fédérations sportives françaises ces derniers mois. Les associations détiennent souvent des données personnelles sensibles, notamment celles de mineurs, avec des moyens limités pour les protéger.

Les ateliers aborderont l'usage de l'IA, les réflexes de base en cybersécurité et la publication de photos de mineurs sur les réseaux sociaux.

La journée réunit les intervenants suivants : Florence Gillet (Djunga), Mickael Mahabot (OpenHives AI), Damien Ferrere, Xavier Godillon, Matthieu Viel et Julien Treuthard, aux côtés de Chafik Mohamed, Président de l'OCOI.

L'entrée est gratuite, sur inscription préalable : https://my.weezevent.com/cyberday-2026-reunion-by-ocoi

- Les prochaines étapes de la tournée -

• Maurice, jeudi 8 octobre : un webinaire organisé l'après-midi.

• Comores, jeudi 15 octobre : une étape co-organisée avec Yas Comores.

• Mayotte, jeudi 22 et vendredi 23 octobre : deux matinées à la Technopole de Mayotte, co- organisées avec Mayotte In Tech.

• Madagascar, du 27 au 29 octobre : une étape à Antananarivo, dans le cadre du FCOI, en partenariat avec Yas Madagascar.

"La cybersécurité n'est plus un sujet réservé aux grandes entreprises. Une association sportive, une petite commune ou une PME sont aujourd'hui exposées aux mêmes menaces, souvent avec moins de moyens pour y faire face. Avec le CyberMois Océan Indien, nous souhaitons que chaque organisation de notre région reparte avec des réflexes concrets et des interlocuteurs locaux vers qui

se tourner", lance Chafik Mohamed, Président de l'OCOI.