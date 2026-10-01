Saint-Denis : la ligne 14 du réseau Citalis de nouveau victime d'un caillassage

Ce mercredi 30 octobre 2026, vers 19h50, le bus Citalis de la ligne 14 a de nouveau été la cible d'un caillassage au Terminus de Montgaillard. Selon nos infirmations, il n'y a pas eu de blessés. Aucune personne n'a été interpellée. Cet acte de vandalisme s'ajoute aux trois caillassages subis sur le réseau de transport en commun ces derniers jours (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un communiqué publié ce lundi 28 septembre 2026, le réseau Citalis dit déplorer et condamner "avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme perpétrés à l'encontre de ses véhicules ces derniers jours dans le secteur de Montgaillard".

- Le réseau de bus Citalis dévié face aux actes de vandalisme -

Trois caillassages ont été recensés en l'espace de trois jours la semaine dernière, en plus de celui qui s'est déroulé ce mercredi.

Des évènements qui obligent le réseau à modifier le fonctionnement des lignes 11 et 14.

Modifications sur la ligne 11

Le terminus est provisoirement reporté à l'arrêt Trinité. Les arrêts suivants ne seront plus desservis à partir de 16h00 :

CES Montgaillard

Cité de la Vierge

La Vierge

Oasis

Verger

Camélias

Sapents

Cocotiers

Château Morange

Modifications sur la ligne 14

Des déviations sont également mises en place dans les deux sens de circulation. Les arrêts suivants ne seront plus desservis :

Stade

CES Montgaillard

Cité de la Vierge

Stella

Madagascar

Parc de la Trinité

Azéma

Zola

Château Morange

Les itinéraires détaillés sont disponibles sur les réseaux sociaux et le site de Citalis.

La Sodiparc rappelle que "ces actes de vandalisme portent atteinte à la sécurité des voyageurs, des conducteurs et à la continuité du service public. Chaque dégradation engendre des coûts importants pour la collectivité et peut entraîner des perturbations pour l'ensemble des usagers".

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